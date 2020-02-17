Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Новости Беларуси. Случай, который всколыхнул всю Беларусь. В Пинске у годовалой девочки в здоровой многодетной семье обнаружили ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родители обратились в Следственный комитет, чтобы разобраться, как такое произошло и могут ли быть виновны медучреждения города, где девочка лечилась и наблюдалась. Наши корреспонденты попытались собрать полную картину произошедшего.

Я по ней очень сильно скучаю. Раньше, когда с Мирой что-то случилось и она просто лежала, ее колотило. Мы не знаем, что с ней случилось. Потом папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру.

Восьмилетний Сережа с ужасом вспоминает то воскресенье, когда маленькую Миру забрала скорая. Уже несколько недель он видит сестричку только с экрана телефона, куда каждый вечер папа сбрасывает свежие фото и делится новостями. Сегодня за состоянием девочки следят медики инфекционной больницы. В Минск малышку госпитализировали в начале февраля. Папа поговорил с нами по телефону.

Иван Дыдышко, папа девочки:

Я вообще был поражен этими словами, что у меня дочь заражена ВИЧ. У меня ни аппетита не было, ничего. Я три дня не мог, ходил, просто не мог ничего есть. Я не мог это осмыслить. В семье, где растут четверо мальчишек, появления маленькой принцессы ждали с нетерпением. Малышка родилась 28 февраля в пинском роддоме. Про таких детей говорят «крепенькая» – весом 4 400.

Из-за родовой травмы – у Мирославы была сломала ключица – девочка первые три недели своей жизни провела в больнице. Позже в августе у Миры случилась детская сыпь, и снова больница. В октябре столкнулись с плохими анализами. Обследования у гематолога, кардиолога ничего не показали. Тогда в кабинете инфекциониста и прозвучал страшный диагноз – ВИЧ. Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть «чумой XXI века» Три повторных теста показали положительный результат. Мама, папа и четверо детей тут же сдали анализы – все здоровы. Как же так вышло? Чтобы получить ответ на свой вопрос, Светлана обратилась в Следственный комитет.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Семья маленькой Мирославы предполагает, что заражение произошло в одном из медучреждений города – родильном доме или детской больнице, где девочка провела достаточно долгое время. Так ли это или причина кроется в другом – предстоит разобраться следствию.

Следователи ведут допросы свидетелей и медиков, работают с документами. Каждая манипуляция медперсонала – от кормления до инвазивных вмешательств – фиксируется в картах пациента и дублируется в журналы на постах.

Николай Телятицкий, главный врач Пинской детской больницы:

Мы очень все заинтересованы установить, так скажем, характер источника и пути передачи данной инфекции в целом. Я не имею ввиду только наше учреждение одно, а в целом. Мы можем с вами даже не догадываться или иметь предположения определенные. Но в то же время все должно быть доказуемо. Поэтому еще раз повторю: ведется следствие, и я не уполномочен больше какой-то информации вам говорить.

Кроме Следственного комитета свое расследование ведет комиссия Минздрава. Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения Жизнь этой семьи навсегда разделилась на «до» и «после».

Единственно важно здоровье малышки. Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный» Маленькая Мирослава сегодня чувствует себя немного лучше. Анемия – состояние, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина – уже позади. Но так эффективно и быстро удается побороть далеко не все симптомы.

Иван Дыдышко:

У нее пошла сыпь на какое-то лекарство, аллергия, ее три дня капали, после капельницы немножко пошло на улучшение. Сейчас немного стабилизировалось, начали давать препараты на терапию, именно на инфекцию.

Завтра у Мирославы возьмут очередные анализы, по результатам которых появятся ответы на многие вопросы. Помогло ли лекарство, уменьшилась ли вирусная нагрузка и пошла ли на пользу первая неделя терапии. И только после врачи смогут дать прогноз на долгожданную выписку.