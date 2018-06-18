«Психолог и я». Зависимость от интернет-общения – как избавиться?

Марина Прохорова, психолог:

На сегодняшний день Интернет прочно вошел в нашу жизнь, став инструментом №1 в работе и учебе, а главное – в общении. Но, к сожалению, некоторые исчисляют онлайн-общение далеко не в минутах, а в часах, переходящих в сутки. Любое чрезмерное увлечение, которое вышло из-под контроля, и стало пагубно влиять на здоровье и социальную жизнь человека – называется зависимостью. Сегодня мы говорим о зависимости от интернет-общения.

Как формируется зависимость от интернет-общения? Как избавиться от зависимости? Узнаете, посмотрев видеоматериал.