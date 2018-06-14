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«Приятно было участвовать в этом конкурсе и быть победителем». В Беларуси выбрали лучших врачей года

14 июня 2018 09:19
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14 июня на сцене Дворца Республики состоится церемония награждения лауреатов конкурса «Врач года Республики Беларусь-2017».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ заместитель главного врача по медицинской части УЗ «9-я городская клиническая больница» – Вадим Матюшко и заместитель главного врача УЗ «Городской клинический родильный дом № 2», г. Минск – Сергей Васильев.

Как проходит конкурс «Врач года Республики Беларусь»? Чем гордятся врачи в белорусской медицине? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Врачи Беларуси # Здоровье # Вадим Матюшко # Сергей Васильев # Фотофакт

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