«Приятно было участвовать в этом конкурсе и быть победителем». В Беларуси выбрали лучших врачей года

14 июня на сцене Дворца Республики состоится церемония награждения лауреатов конкурса «Врач года Республики Беларусь-2017».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель главного врача по медицинской части УЗ «9-я городская клиническая больница» – Вадим Матюшко и заместитель главного врача УЗ «Городской клинический родильный дом № 2», г. Минск – Сергей Васильев.

Как проходит конкурс «Врач года Республики Беларусь»? Чем гордятся врачи в белорусской медицине? Узнаете, посмотрев видеоматериал.