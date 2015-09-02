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Противостоять «гаджетам» не во вред себе. Как сохранить зрение школьников?

02 сентября 2015 11:38
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Они играют с телефоном на переменах, из рук не выпускают планшеты и часами засиживаются перед мониторами. Все меньше и меньше детей встречаешь во дворах на детских площадках. И все чаще с гаджетами в руках. 

Кстати, в школах активно используют ту самую электронику. Но уже по делу, в учебных целях. За применением гаджетов на уроках, с пометкой «электронная школа», тщательно следят учителя.

К слову, о физкультуминутках. На каждую 30-ти - минутную нагрузку должен быть 10-ти - минутный перерыв. Для деток помладше - чуть больше. И обязательно во время паузы делать элементарную гимнастику для глаз. 

Полноценное сбалансированное питание и здоровый образ жизни также помогут ребенку не упустить зрение. Следует активно употреблять в пищу белки, жиры, углеводы и витамины. Чаще бывать на свежем воздухе.
А сейчас на заметку родителям. Обязательно следите за тем, чтобы у ВАШЕГО ребенка всегда с собой был платочек. Никаких протираний глаз грязными руками. Есть вероятность очень быстро занести инфекцию и вызвать воспаление глаз. 

 

# Зрение у детей # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Наталья Волосевич

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