Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Здоровье
  • Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог: Почему чипсы вредны и можно ли в них всё же найти пользу?

Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог: Почему чипсы вредны и можно ли в них всё же найти пользу?

24 августа 2015 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть ли чипсовая диета?

Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог:
Смотря что мы принимаем под словом чипсы. В переводе с английского «чипсы» - кусочек, ломтик. Поэтому любой тонко нарезанный овощ или фрукт можно отнести к чипсам. В классическом понимании - картофельные чипсы - не совсем полезный продукт, поскольку они подвергаются высокой температурной обработке. Чаще всего - жарка в масле при высокой температурности крахмала, который в большом количестве находится в картофеле, он превращается в акриламид. Это вещество, которое обладает контрогенным действием. Сам картофель ничего плохого нам не несёт. Это достаточно полезный и питательный продукт, который содержит большое количество витаминов -витамины группы B, C, K; минеральные вещества - натрий, калий, кальций и т.д.

Что же заставляет человека тянуться за новой порцией чипсов?

Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог:
Скорее, вкусовые добавки. Они усиливают вкус. Чипсы со вкусом бекона, или помидора. Это явно выраженный вкус.

# Здоровое питание # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Надежда Рябова

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Лобах, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная больница»: Как уберечь себя от укусов насекомых?
21 августа 2015 07:43

Ирина Лобах, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная больница»: Как уберечь себя от укусов насекомых?

Белорусские хирурги создали уникальный метод лечения ожогов пищевода у детей
12 августа 2015 15:30

Белорусские хирурги создали уникальный метод лечения ожогов пищевода у детей

Лечение солями. Уникальность белорусской подземной здравницы
12 августа 2015 09:42

Лечение солями. Уникальность белорусской подземной здравницы