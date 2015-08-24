Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог: Почему чипсы вредны и можно ли в них всё же найти пользу?

Есть ли чипсовая диета?

Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог:

Смотря что мы принимаем под словом чипсы. В переводе с английского «чипсы» - кусочек, ломтик. Поэтому любой тонко нарезанный овощ или фрукт можно отнести к чипсам. В классическом понимании - картофельные чипсы - не совсем полезный продукт, поскольку они подвергаются высокой температурной обработке. Чаще всего - жарка в масле при высокой температурности крахмала, который в большом количестве находится в картофеле, он превращается в акриламид. Это вещество, которое обладает контрогенным действием. Сам картофель ничего плохого нам не несёт. Это достаточно полезный и питательный продукт, который содержит большое количество витаминов -витамины группы B, C, K; минеральные вещества - натрий, калий, кальций и т.д.

Что же заставляет человека тянуться за новой порцией чипсов?

Надежда Рябова, ведущий специалист Центра оздоровительного питания, врач-диетолог:

Скорее, вкусовые добавки. Они усиливают вкус. Чипсы со вкусом бекона, или помидора. Это явно выраженный вкус.