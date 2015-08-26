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Что такое медитация и как научиться медитировать правильно?

26 августа 2015 09:31
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Наверное, о медитировании слышали многие. На первый взгляд кажется, легкое и незатейливое занятие. На самом деле  - это целое искусство. Медитация -  неотъемлемая часть йоги. Ее можно  проводить как в начале занятия, так и после. Эффективное упражнение поможет  расслабиться, сконцентрироваться, успокоиться и привести мысли в порядок.

Медитация - это особое состояние сознания, когда внимание человека отключается от внешнего мира и направляется внутрь - на объект медитации. Им  может быть образ какого-нибудь предмета, абстрактное понятие и просто внутренняя тишина.

О пользе медитирования Татьяна знает как никто  другой. Сама занимается уже более 15 лет. Когда-то именно йога помогла ей решить проблемы со здоровьем.  По словам инструктора, медитировать могут абсолютно все взрослые люди.

Кстати, если у вас не было опыта в медитации, то для начала будет достаточно 5-ти -10-ти минут занятия. Уже со временем процесс рефлЕксии  может доходить до часа. Очень важно в медитировании место и поза. Они обязательно должны быть удобными.

Полезно практиковать медитацию  утром и вечером. Утренняя зарядит Вас энергией  на весь предстоящий день, а вечерняя - успокоит после трудного рабочего дня.

# Здоровье # Фотофакт # Йога # Татьяна Бойко

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