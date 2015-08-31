Белорусская фармацевтика обеспечила 48% рост производства

Обеспечение населения доступными и качественными препаратами отечественного производства - важный аспект социальной политики нашей страны. Для белорусской фармацевтической отрасли 2015-ый стал поистине «прорывным». Если ещё в начале года отечественные препараты занимали не более 38% на рынке медикаментов, то за полгода эта цифра значительно выросла.

В стране около 300 десятков предприятий, которые занимаются производством лекарств.

Огромное усилие прилагается на производство и выведение новых препаратов. На Минском заводе есть своя научная лаборатория. Как результат, не так давно здесь разработали уникальный препарат, который используется для лечения рака кожных покров и шейки матки. Он работает вместе с лазером. Кстати, тоже белорусского производства. Аналогов ему нет во всем мире.

Экспорт занимает важную позицию в производстве лекарственных препаратов. Белорусскую продукцию уже оценили в 29 странах: в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке и Восточной Азии.