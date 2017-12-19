Как сделать повязку для голеностопного сустава: советы травматолога

Намир Альтаи, врач-травматолог-ортопед УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска: Накладывается она следующим образом: мы делаем несколько туров в области нижней трети голени, с плавным переходом на стопу.

Потом фиксируем стопу и опять переходим на нижнюю треть голени.





Можно делать это более жёстко, но, опять-таки, всё зависит от того, насколько выраженная у нас отёчность голеностопного сустава. Потому что данная травма сопровождается отёком.