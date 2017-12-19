Прямой эфир

Как сделать повязку для голеностопного сустава: советы травматолога

19 декабря 2017 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Процесс наложения «восьмиобразной» повязки показали в программе «Теледоктор».

Как сделать повязку для голеностопного сустава: советы травматолога-1

Намир Альтаи, врач-травматолог-ортопед УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Накладывается она следующим образом: мы делаем несколько туров в области нижней трети голени, с плавным переходом на стопу.

Потом фиксируем стопу и опять переходим на нижнюю треть голени.

Как сделать повязку для голеностопного сустава: советы травматолога-4



Можно делать это более жёстко, но, опять-таки, всё зависит от того, насколько выраженная у нас отёчность голеностопного сустава. Потому что данная травма сопровождается отёком.

Теледоктор. Травмы

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Намир Альтаи

Другие новости рубрики

Все новости
«Если дощечки нет, подойдут палочки»: как сделать шину для сломанной руки из подручных средств
19 декабря 2017 15:11

«Если дощечки нет, подойдут палочки»: как сделать шину для сломанной руки из подручных средств

«Начинается этап заготовок – количество ожогов увеличивается»: как травмы зависят от зарплаты и сезона
19 декабря 2017 14:02

«Начинается этап заготовок – количество ожогов увеличивается»: как травмы зависят от зарплаты и сезона

Теледоктор. Травмы
19 декабря 2017 13:12

Теледоктор. Травмы