Профилактика гриппа: как защититься от грядущей волны заболевания? Рекомендации врача
В конце февраля традиционно не только чувствуется приближение весны, но и наступает сезон гриппа. Болезнь атакует – штаммы у этого недуга бывают разные, однако защищаться от заболевания медицина научилась. Разбираемся, как не заболеть гриппом.
Василий Кулик, врач-педиатр:
Грипп, как правило, протекает всегда тяжелее: начинается остро с высокой температуры, с озноба у детей, сильная головная боль, мышечная слабость, боли в мышцах и суставах. Температура может держаться продолжительное время, чем при обычных вирусных инфекциях. Грипп протекает немножко тяжелее, чем респираторные вирусные инфекции.
В этом сезоне гриппом опасно болеть, потому что заболевание может совпасть с коронавирусной инфекцией и бороться с двумя вирусами сразу организму тяжело. Чтобы избежать наложения вирусов, врачи в этом сезоне рекомендовали делать вакцинацию.
Наталья Бондарь, врач-аллерголог:
Самый основной и доказанный метод – это вакцинация. Ничего лучше, чем вакцинация и более действенного на данный момент в мире не придумано. Сезон вакцинации от гриппа начинается с сентября, в феврале делать прививки от гриппа, когда уже сезон, поздно.
Есть группы риска, которые наиболее подвержены заболеванию гриппом. Это дети, беременные женщины и пожилые люди. Опасность вируса в его осложнениях: пневмонии, менингите, обострении хронических заболеваний. Кроме вакцинации существуют дополнительные меры профилактики гриппа, вся суть которых заключается в поддержании здоровья человека.
Василий Кулик:
Это обычные правила здорового образа жизни: заниматься физической культурой, гимнастика, массаж, прогулки на свежем воздухе, здоровый сон, соблюдение режима дня и отдыха, личная гигиена имеет большое значение.
Поскольку каждый год вирус мутирует, то и вакцину ученые разрабатывают исходя из «моды» у гриппа. Однако оптимальный период, чтобы привиться – это октябрь-ноябрь. Для тех же, кто не успел или не захотел пройти вакцинацию, врачи советуют соблюдать меры предосторожности: носить защитную маску, мыть руки перед едой, держать социальную дистанцию, сбалансированно питаться, спать около восьми часов в день. И если чувствуете недомогание, оставаться дома, уберегая тем самым себя и окружающих от негативных последствий.