Профилактика гриппа: как защититься от грядущей волны заболевания? Рекомендации врача

В конце февраля традиционно не только чувствуется приближение весны, но и наступает сезон гриппа. Болезнь атакует – штаммы у этого недуга бывают разные, однако защищаться от заболевания медицина научилась. Разбираемся, как не заболеть гриппом. Василий Кулик, врач-педиатр:

Грипп, как правило, протекает всегда тяжелее: начинается остро с высокой температуры, с озноба у детей, сильная головная боль, мышечная слабость, боли в мышцах и суставах. Температура может держаться продолжительное время, чем при обычных вирусных инфекциях. Грипп протекает немножко тяжелее, чем респираторные вирусные инфекции.

В этом сезоне гриппом опасно болеть, потому что заболевание может совпасть с коронавирусной инфекцией и бороться с двумя вирусами сразу организму тяжело. Чтобы избежать наложения вирусов, врачи в этом сезоне рекомендовали делать вакцинацию. Наталья Бондарь, врач-аллерголог:

Самый основной и доказанный метод – это вакцинация. Ничего лучше, чем вакцинация и более действенного на данный момент в мире не придумано. Сезон вакцинации от гриппа начинается с сентября, в феврале делать прививки от гриппа, когда уже сезон, поздно.

Есть группы риска, которые наиболее подвержены заболеванию гриппом. Это дети, беременные женщины и пожилые люди. Опасность вируса в его осложнениях: пневмонии, менингите, обострении хронических заболеваний. Кроме вакцинации существуют дополнительные меры профилактики гриппа, вся суть которых заключается в поддержании здоровья человека.

Василий Кулик:

Это обычные правила здорового образа жизни: заниматься физической культурой, гимнастика, массаж, прогулки на свежем воздухе, здоровый сон, соблюдение режима дня и отдыха, личная гигиена имеет большое значение.