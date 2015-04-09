Приговор – никогда не будет ходить: Финли 5 лет, у него аномалия головного мозга, но каждый день вопреки всему он проходит более 3 км

Новости Великобритания. В раннем детстве медики поставили 5-летнему мальчику страшный диагноз: он никогда не будет ходить и говорить.

У Финли Лэмба редкая аномалия головного мозга – перивентрикулярная узловая гетеротопия серого вещества – скопления серого вещества головного мозга находятся в необычных для них местах.

Но сегодня, спустя два года лечения по особой программе, малыш каждый день добирается в школу пешком. А она в трех километрах от дома! Сейчас у него есть мечта - научиться играть в футбол.

Сара, мама Финли Лэмба (в комментарии Mirror):

Он никогда раньше не играл в футбол, но очень хочет научиться. Для него это будет что-то абсолятно новое.

Сейчас он уже хорошо ходит, но еще не бегает. Он, конечно, пробует, но пока у него не получается. Поэтому, чтобы укрепить мышцы ног, мы с ним много ходим пешком.