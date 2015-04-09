Приговор – никогда не будет ходить: Финли 5 лет, у него аномалия головного мозга, но каждый день вопреки всему он проходит более 3 км
Новости Великобритания. В раннем детстве медики поставили 5-летнему мальчику страшный диагноз: он никогда не будет ходить и говорить.
У Финли Лэмба редкая аномалия головного мозга – перивентрикулярная узловая гетеротопия серого вещества – скопления серого вещества головного мозга находятся в необычных для них местах.
Но сегодня, спустя два года лечения по особой программе, малыш каждый день добирается в школу пешком. А она в трех километрах от дома! Сейчас у него есть мечта - научиться играть в футбол.
Сара, мама Финли Лэмба (в комментарии Mirror):
Он никогда раньше не играл в футбол, но очень хочет научиться. Для него это будет что-то абсолятно новое.
Сейчас он уже хорошо ходит, но еще не бегает. Он, конечно, пробует, но пока у него не получается. Поэтому, чтобы укрепить мышцы ног, мы с ним много ходим пешком.
Медицинский центр в Филадельфии (the Family Hope Center) разработал для Финли специальный комплекс упражнений, который направлен на стимулирование работы головного мозга ребенка.
Одно из его самых необычных упражнений – это прыжки на батуте, которые помогают развивать чувство равновесия.
Сейчас Финли ходит в начальную школу в своем родном городе Нью Брайтон. По словам Сары, матери мальчика, ему очень нравится учиться. К тому же, у него хорошие результаты: в последнем тесте по фонетике он набрал 19 из 20 возможных баллов.
Сара, мама Финли Лэмба (в комментарии Mirror):
Раньше у него был очень тихий голос, а теперь такой же, как и у всех детей. Он не может кричать. Но представляете, как мне от этого хорошо!
Занимается Финли два полных дня в неделю и еще три дня по два часа.
В результате благотворительности было собрано 20 000 фунтов стерлингов. Это позволило семье Финли съездить в Америку, где для мальчика была разработана специальная программа. Оставшихся средств должно хватить для регулярных визитов в Великобританию специалистов центра, которые будут следить за развитием ребенка.