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Приговор – никогда не будет ходить: Финли 5 лет, у него аномалия головного мозга, но каждый день вопреки всему он проходит более 3 км

09 апреля 2015 09:28
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Новости Великобритания. В раннем детстве медики поставили 5-летнему мальчику страшный диагноз: он никогда не будет ходить и говорить.

У Финли Лэмба редкая аномалия головного мозга – перивентрикулярная узловая гетеротопия серого вещества – скопления серого вещества головного мозга находятся в необычных для них местах.

Но сегодня, спустя два года лечения по особой программе, малыш каждый день добирается в школу пешком. А она в трех километрах от дома! Сейчас у него есть мечта - научиться играть в футбол.

Сара, мама Финли Лэмба (в комментарии Mirror):
Он никогда раньше не играл в футбол, но очень хочет научиться.  Для него это будет что-то абсолятно новое.
Сейчас он уже хорошо ходит, но еще не бегает. Он, конечно, пробует, но пока у него не получается. Поэтому, чтобы укрепить мышцы ног, мы с ним много ходим пешком.

 

Приговор – никогда не будет ходить: Финли 5 лет, у него аномалия головного мозга, но каждый день вопреки всему он проходит более 3 км -1

Медицинский центр в Филадельфии (the Family Hope Center) разработал для Финли специальный комплекс упражнений, который направлен на стимулирование работы головного мозга ребенка. 

Одно из его самых необычных упражнений – это прыжки на батуте, которые помогают развивать чувство равновесия.

Приговор – никогда не будет ходить: Финли 5 лет, у него аномалия головного мозга, но каждый день вопреки всему он проходит более 3 км -4

Сейчас Финли ходит в начальную школу в своем родном городе Нью Брайтон. По словам Сары, матери мальчика, ему очень нравится учиться. К тому же, у него хорошие результаты: в последнем тесте по фонетике он набрал 19 из 20 возможных баллов.

Сара, мама Финли Лэмба (в комментарии Mirror):
Раньше у него был очень тихий голос, а теперь такой же, как и у всех детей. Он не может кричать. Но представляете, как мне от этого хорошо!

Приговор – никогда не будет ходить: Финли 5 лет, у него аномалия головного мозга, но каждый день вопреки всему он проходит более 3 км -7

Занимается Финли два полных дня в неделю и еще три дня по два часа.

В результате благотворительности было собрано 20 000 фунтов стерлингов. Это позволило семье Финли съездить в Америку, где для мальчика была разработана специальная программа. Оставшихся средств должно хватить для регулярных визитов в Великобританию специалистов центра, которые будут следить за развитием ребенка.

# Здоровье # Болезни у детей

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