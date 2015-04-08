Как похудеть: девушка, весившая 118 кг, похудела на 38 и идет к алтарю

Новости Великобритании. Женщина с 62 размером, которая трижды была подружкой невесты, распрощалась с 38 килограммами и планирует идти к алтарю уже в качестве невесты. Фрэнки Ратлидж из Стренсолла, Йорк, весила 118 кг и боролась с лишним весом всю свою жизнь, пока благодаря диете не похудела до 44 размера. Как пишет Daily Mail, 24-летняя девушка, которая была «толстой подружкой невесты» трижды, исключила из своего рациона чипсы на завтрак, пироги со свининой на обед и замороженную пиццу на ужин и снизила вес менее чем за два года. А теперь консультант центра Slimming World (Мир Похудения) всего через год планирует пойти к алтарю в четвертый раз, чтобы выйти замуж за любовь всей ее жизни, 24-летнего Люка Хейнса.

Фрэнки Ратлидж:

Я всегда была крупной – в детстве я всегда была самой большой в своем классе. Я ела всякую гадость и действительно плохо питалась. Я ела много пирожков и колбасок. Я и не думала, что когда-либо смогу измениться. Но в сентябре 2012 года моя сестра попросила меня стать подружкой невесты, и я пообещала ей, что похудею к свадьбе. Я хотела хорошо выглядеть на свадьбе, но лишь продолжала набирать вес.

Однажды на Рождество моя тетя сказала мне, что она потрясена тем, насколько я огромная. Ее слова задели меня за живое. Это было пусть и резким, но своего рода пробуждением для меня. Я была в ужасе. Сбросив вес, я послала ей открытку, чтобы выразить благодарность. Заказанное для меня платье подружки невесты было 62 размера. Я была опустошена. Но, в конечном счете, я надела платье 50 размера и чувствовала себя превосходно в тот день. Фрэнки, которая сейчас ведет три группы Slimming World, изменила свою жизнь на 180 градусов, когда близкая родственница сделала замечание по поводу её фигуры. И после того, как сестра попросила ее стать подружкой невесты на свадьбе – в мае 2013 – Фрэнки делала всё возможное и наблюдала за тем, как уходят килограммы. Фрэнки изменила рацион и записалась на занятия по зумбе в тренажерном зале и аквааэробику. За первый год она чудесным образом сбросила 32 кг.