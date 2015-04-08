Как похудеть: девушка, весившая 118 кг, похудела на 38 и идет к алтарю
Новости Великобритании. Женщина с 62 размером, которая трижды была подружкой невесты, распрощалась с 38 килограммами и планирует идти к алтарю уже в качестве невесты.
Фрэнки Ратлидж из Стренсолла, Йорк, весила 118 кг и боролась с лишним весом всю свою жизнь, пока благодаря диете не похудела до 44 размера.
Как пишет Daily Mail, 24-летняя девушка, которая была «толстой подружкой невесты» трижды, исключила из своего рациона чипсы на завтрак, пироги со свининой на обед и замороженную пиццу на ужин и снизила вес менее чем за два года.
А теперь консультант центра Slimming World (Мир Похудения) всего через год планирует пойти к алтарю в четвертый раз, чтобы выйти замуж за любовь всей ее жизни, 24-летнего Люка Хейнса.
Фрэнки Ратлидж:
Я всегда была крупной – в детстве я всегда была самой большой в своем классе. Я ела всякую гадость и действительно плохо питалась. Я ела много пирожков и колбасок. Я и не думала, что когда-либо смогу измениться. Но в сентябре 2012 года моя сестра попросила меня стать подружкой невесты, и я пообещала ей, что похудею к свадьбе. Я хотела хорошо выглядеть на свадьбе, но лишь продолжала набирать вес.
Однажды на Рождество моя тетя сказала мне, что она потрясена тем, насколько я огромная. Ее слова задели меня за живое. Это было пусть и резким, но своего рода пробуждением для меня. Я была в ужасе. Сбросив вес, я послала ей открытку, чтобы выразить благодарность.
Заказанное для меня платье подружки невесты было 62 размера. Я была опустошена. Но, в конечном счете, я надела платье 50 размера и чувствовала себя превосходно в тот день.
Фрэнки, которая сейчас ведет три группы Slimming World, изменила свою жизнь на 180 градусов, когда близкая родственница сделала замечание по поводу её фигуры. И после того, как сестра попросила ее стать подружкой невесты на свадьбе – в мае 2013 – Фрэнки делала всё возможное и наблюдала за тем, как уходят килограммы.
Фрэнки изменила рацион и записалась на занятия по зумбе в тренажерном зале и аквааэробику. За первый год она чудесным образом сбросила 32 кг.
Ей потребовалось еще 12 месяцев, чтобы сбросить последние 6 кг.
Фрэнки:
Вес ушел быстро, и я старалась поддерживать достигнутый результат. Чем больше килограмм я теряла, тем больше мне хотелось ходить в спортзал, чтобы подтянуть обвисшую кожу. Теперь я более здорова. Я могу выйти на пробежку или отправиться с собакой на долгую прогулку. Я все еще хочу немного похудеть, но сброс веса представляет собой долгое путешествие. Я до сих пор упорно работаю над своим телом.
Моей следующей целью является собственная свадьба этим летом – не могу дождаться, как пройду к алтарю, будучи невестой с 44 размером. Моя мама, будущая свекровь и невестка тоже худеют к этому событию, поэтому мы всё делаем вместе. Здорово видеть, как моя потеря веса влияет на многих других людей.