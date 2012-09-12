Правда ли, что очки улучшают зрение, а линзы его ухудшают?

Если возникли проблемы со зрением, в первую очередь следует пройти обследование у офтальмолога. С помощью профессиональных приборов специалист измеряет форму внешней поверхности роговицы глаза, производит ее микроскопический анализ, выявляет наличие заболеваний. Теперь остается проверить остроту зрения и определить правильную диоптрию линз, иными словами - их увеличивающую способность. Далее следует определиться, какие линзы мы хотим носить: контактные или очковые.

Наталья Шерстнева, врач-офтальмолог:

Очковая линза – минусовая, она уменьшает предметы, отдаляет, искажает восприятие контуров, не позволяет видеть боковым зрением. В контактных же линзах боковое зрение присутствует, все предметы видны в реальных размерах и нет искажения контуров, однако линзы требуют постоянного ухода.

Бытует мнение, что очки нужно брать более резкие, чем линзы. Но такая точка зрения верна лишь наполовину. Существует сложная таблица пересчета силы очковых линз в силу линз контактных. Поэтому подобрать подходящие вам диоптрии в том и другом случае поможет только офтальмолог. Также считается, что линзы нельзя носить больше 6 лет — иначе истощается роговица. Но это миф. Главное, подобрать качественные линзы, соблюдать правила их эксплуатации и не носить больше указанного срока годности.

Наталья Шерстнева, врач-офтальмолог:

Есть противопоказания к ношению линз —конъюктивит, креатит, хронические аллергические заболевания.

Бывает, что и сами линзы могут вызвать осложнения, к примеру, привести к конъюктивиту. В этом случае нужно пройти более глубокое обследование.

Очковые линзы бывают двух видов: стеклянные и полимерные. В последнее время наибольшую популярность получили полимерные, их основные достоинства — удароустойчивость и легкость. Оправа очков может быть разной: тонкой и толстой, цветной и однотонной, титановой и пластмассовой. Именно она придаст лицу новый облик. Но самая важная составляющая — это линзы, правильно подобрав которые вы даже сможете улучшить зрение, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».