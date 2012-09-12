Акупрессура: как избавиться от головной боли, простуды и волнения с помощью точечного массажа?

Восточные целители впервые применили точечный массаж для лечения многих заболеваний. Иначе эта процедура называется акупрессура.

Воздействие на точки может быть разным: поглаживание или прикосновение, надавливание пальцем или ладонью. Главное, не переусердствовать.

Для того, чтобы избавиться от головокружения, стоит всего лишь надавить на точку цуань-чжу, которая находится над внутренней стороной брови. Также большими пальцами можно помассировать точку за ушами и у основания носа. Для того, чтобы избавиться от симптомов простуды, средним пальцем нужно помассировать точки над бровями и около носа.

Надежда Шкурко, врач-рефлексотерапевт:

Точечный также массаж повышает настроение. При интенсивном точечном массаже происходит выброс в кровь эндорфинов.

Выражение «возьми себя в руки» в технике точечного массажа имеет прямой смысл. Если взять себя за запястье, то можно нащупать четыре точки, массируя которые, вы обретете спокойствие и уравновешенность. Если вы волнуетесь или переживаете стресс, а на работе какие-то неурядицы - найдите точку на запястье с правой стороны и массируйте в течение минуты, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».