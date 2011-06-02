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Пострадавших от тепловых ударов в Минске пока не было

02 июня 2011 06:31
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Лето пришло в Беларусь с аномальной жарой. В первый же день — первый температурный рекорд.

Столбики термометров поднялись до +31 градуса. В столице было почти 30. Но как сообщили на станции скорой помощи, пострадавших от тепловых ударов в городе пока не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Экстремальные температуры, как обещают синоптики, сохранятся и сегодня. Белорусы потянулись к спасительной прохладе, квас и мороженое пошли нарасхват. Тем, кто покупает фрукты и овощи с уличных лотков, врачи советуют тщательно их промывать, поскольку на жаре микробы размножаются быстрее.

# Погода # Здоровье

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