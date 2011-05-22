Брест стал первым из регионов после Минска, где пациентам делают пересадку почек

Когда в апреле в первой областной больнице Бреста открыли отделение по трансплантации почек, старт операциям назначили на июнь. Но по счастливому совпадению органа донора с пациентом, за дело хирурги взялись без промедления.

Ростислав Лавринюк, заведующий отделением координации Брестской областной больницы:

Этот сложный процесс связан не с одним человеком, это целое колесо, которое начинает закручиваться, как только поступает сигнал о потенциальном доноре.

Первый пациент стал местным ньюсмейкером. С почечной недостаточностью Александр боролся с трех лет. А к 37 -ми он уже полтора года как находился в листе ожидания на пересадку. Но волнения жителя Барановичей оказались напрасными. И хотя подготовка к операции заняла сутки, бригада хирургов справилась всего за три часа.

Александр Станилевич, пациент:

Меня жена собрала за пять минут, привезла. Операция прошла успешно.

Пересадка почки – операция не новая. В Минске их делают с 70-х годов. Правда, количество напрямую зависит от донорского материала. Только в Брестской области в листе ожидания на пересадку значатся 85 человек. Если донорская почка не подойдет здесь, ее направят в Минск. И наоборот. В случае успеха продолжительность жизни пациентов увеличивается на несколько десятков лет.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы:

Качество жизни пациентов с пересаженной почкой, конечно, значительно улучшается. Есть и опыт минских коллег: молодые девушки с пересаженной почкой становились матерями.

Ежегодно из 100 тысяч операций по трансплантации органов в мире две третьих приходится на пересадку почек. По числу таких оперативных вмешательств Беларусь заметно перешагнула Россию и Украину. Благодаря только Брестскому отделению расходы на реабилитацию пациентов сократятся в 6 раз. А до 2015 года операция «трансплантация» станет возможной в каждом областном центре страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».