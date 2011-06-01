Бани в Минске

С 10 мая в Минске началось поэтапное отключение горячего водоснабжения. Чем не повод разнообразить свой досуг? Банные процедуры принесут огромное удовольствие, и что немаловажно, укрепят здоровье. Где сегодня можно хорошенько попариться и как мылись минчане сотни лет назад?

Вот уже 6 лет скульптура «Веселый Вася» у городской бани №7 олицетворяет заядлого минского парильщика.

Любителей от души попариться в городе, действительно, немало. В год около миллиона человек пользуются услугами городских общественных бань. Сегодня это 15 структурных подразделений. Некоторые постройки — по улице Маяковского, Трудовой, Московской — сохранились еще с довоенного времени.

А первая баня появилась в нашем городе более 500 лет назад. В грамоте на Магдебургское право, которую Минск получил в 1499 году, было записано следующее: «Имеют также (меняне) возможность построить общественную баню для общего пользования там, где выберут подходящее место». Подходящее место нашлось на берегу Свислочи со стороны Троицкого предместья. Недалеко от воды в нижнем городе строились поначалу все минские бани. Они открывались мещанами и купцами и чаще всего носили имена владельцев.

Со строительством водопровода во второй половине XIX века банное дело в Минске набирает обороты. Появилось даже специальное постановление о порядке содержания бань и правилах пользования ими. Хорошая баня обязана иметь «тамбур, раздевальню, мыльню и парильню». Эти помещения должны были располагаться на одном этаже и быть чистыми. Посетителям запрещалось «стирать белье и натирать себя какими бы то ни было мазями». Бани работали ежедневно с 9 утра до 12 ночи.

После войны в Минске каждое десятилетие строились по три бани. В 2000-х в столице начали возводить современные банно-оздоровительные комплексы. Такие есть в Малиновке, в поселке «Сокол» и микрорайоне «Сухарево». Последним в Минске открылся комплекс «Лазня» на Марьевской. Тут вам и баня, и бассейн, и солярий с парикмахерской.

Большую часть минских бань топят «по-русски». Горячих же «финских» парней порадуют бани № 4, 14 и комплекс «Малиновка».

На летний период в этом году закроются 4 бани — под номерами 3, 8, 12 и 15. Все остальные будут работать по следующему графику: в будние дни с 15.00 до 23.00, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни- бани будут открыты в 8.00 утра.

Кроме того, в столице в настоящее время функционируют довольно много частных комфортабельных бань и саун. Так что возможностей оздоровиться у минчан предостаточно.

В бане активизируется кровообращение и обмен веществ. Регулярные банные процедуры повышают устойчивость организма в разы. Это также отличное средство борьбы с лишним весом и целлюлитом. Кроме того, с баней 14 неизбежных дней без горячей воды пройдут гораздо веселее.