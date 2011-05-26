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Для защиты от клещей в Минске в этом году высадили чабрец и шалфей

26 мая 2011 09:28
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Пока в черте города членистоногих немного — ветреная погода не располагает.

Тем не менее, на Цнянском водохранилище и в других зонах отдыха скашивается трава, территории очищаются от сухостоя и валежника, вырубается кустарник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В этом году даже высеяли чабрец и шалфей — растения, запах которых клещи не переносят.

Санэпидемслужба напоминает о необходимости соблюдать элементарные меры индивидуальной защиты.

Тереза Шанькова, врач-инфекционист УЗ «27-ая городская поликлиника Минска»:
ужно заправить брюки в сапоги, на голове должна быть косынка или кепка, шея должна быть застегнута воротником или протно застегнутой одеждой. Каждый два часа должны проводиться взаимоосмотры и самоосмотры.

# Здоровье # Укусы клещей

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