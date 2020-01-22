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«Основная идея – внедрение самых передовых технологий». В кардиохирургическом корпусе в Могилёве будут оборудованы три новые операционные

22 января 2020 12:00
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Новости Беларуси. Капсулу с посланием для потомков и первый камень нового кардиохирургического корпуса заложили в Могилеве. В областной больнице, где строится объект, ежегодно проводят не менее 1,5 тысяч операций на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Основная идея – внедрение самых передовых технологий». В кардиохирургическом корпусе в Могилёве будут оборудованы три новые операционные -1

При этом в клинике всего одна специализированная операционная. Остро не хватает и мест в реанимации. Лист ожидания нуждающихся в хирургическом вмешательстве расписан на полтора года вперед. В новом корпусе оборудуют две кардио и одну гибридную операционные. Это позволит вдвое увеличить объём помощи пациентам с заболеваниями сердца.

«Основная идея – внедрение самых передовых технологий». В кардиохирургическом корпусе в Могилёве будут оборудованы три новые операционные -4

«Основная идея – внедрение самых передовых технологий». В кардиохирургическом корпусе в Могилёве будут оборудованы три новые операционные -6

Павел Ореховский, главный врач Могилевской областной больницы скорой медицинской помощи:
Основная идея строительства этого корпуса – внедрение самых передовых технологий, которые есть в мире. Мы не будем догонять никого, мы будем идти нога в ногу. Планы большие, перспективы большие. Главное, чтобы были силы на их реализацию.

«Основная идея – внедрение самых передовых технологий». В кардиохирургическом корпусе в Могилёве будут оборудованы три новые операционные -9

# Медицина # Здоровье # Павел Ореховский # Фотофакт

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