«Основная идея – внедрение самых передовых технологий». В кардиохирургическом корпусе в Могилёве будут оборудованы три новые операционные
Новости Беларуси. Капсулу с посланием для потомков и первый камень нового кардиохирургического корпуса заложили в Могилеве. В областной больнице, где строится объект, ежегодно проводят не менее 1,5 тысяч операций на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом в клинике всего одна специализированная операционная. Остро не хватает и мест в реанимации. Лист ожидания нуждающихся в хирургическом вмешательстве расписан на полтора года вперед. В новом корпусе оборудуют две кардио и одну гибридную операционные. Это позволит вдвое увеличить объём помощи пациентам с заболеваниями сердца.
Павел Ореховский, главный врач Могилевской областной больницы скорой медицинской помощи:
Основная идея строительства этого корпуса – внедрение самых передовых технологий, которые есть в мире. Мы не будем догонять никого, мы будем идти нога в ногу. Планы большие, перспективы большие. Главное, чтобы были силы на их реализацию.