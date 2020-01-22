Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей

Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медтехника пойдет на оснащение государственных клиник. Эта сумма – остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, которые накопились на начало 2020 года.