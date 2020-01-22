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Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей

22 января 2020 11:12
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Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей-1

Медтехника пойдет на оснащение государственных клиник. Эта сумма – остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, которые накопились на начало 2020 года.

Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей-4

Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей-6

# Медицинское оборудование # Здоровье # Фотофакт

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