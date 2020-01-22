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Из-за вспышки смертельного вируса в Китае в аэропортах Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль

22 января 2020 08:25
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Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за вспышки смертельного вируса в Китае в аэропортах Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль-1

Чтобы болезнь не получила распространения в нашей стране, пассажиров прибывших из мест, где выявлена эта инфекция, тщательно проверяют, в том числе с помощью тепловых детекторов.

Из-за вспышки смертельного вируса в Китае в аэропортах Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль-4

Между тем, число погибших от коронавируса в Китае возросло до 9. Количество заболевших превысило отметку в 400 человек. Власти страны пригласили в город Ухань, где находится очаг вспышки особой пневмонии, специалистов из Гонконга, Макао и Тайваня.

Из-за вспышки смертельного вируса в Китае в аэропортах Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль-7

Смертельный вирус уже достиг США. Там подтвердили первый случай заболевания. Инфекцию обнаружили в штате Вашингтон у мужчины, который недавно вернулся из Китая.

Новый смертельный вирус в КНР стал поводом для экстренной встречи Всемирной организации здравоохранения. 22 января эксперты соберутся, чтобы оценить угрозу и продумать методы борьбы с заболеванием.

Из-за вспышки смертельного вируса в Китае в аэропортах Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль-10

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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