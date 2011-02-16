Ревматоидный артрит. Симптомы и лечение ревматоидного артрита

Ревматоидным артритом можно заболеть на любом жизненном этапе, но основную массу пациентов-врачей-ревматологов составляют люди среднего возраста. Чаще всего ревматоидный артрит протекает достаточно вяло, но встречаются формы, которые прогрессируют очень быстро и за 2-3 года человек может превратиться в инвалида, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Фомин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска, врач-ревматолог высшей категории:

C этим заболеванием сталкивается 15% взрослых людей и 1-2% молодых людей. Что касается полового распределения, то это считается патологией женской половины населения: 75% женщин к 25% мужчин. Это связано с особенностями женского организма, с их половыми гормонами.

Анатолий Максимович, заведующий отделением ревматологии 1-ой ГКБ г. Минска:

У детей, которые заболевают до 16 лет, это заболевание называется не ревматоидным артритом, а ювенильный ревматоидный артрит. Течение этого заболевания и его клинические проявления несколько отличаются, чем у лиц боле пожилого возраста.

При остром начале обычно повышается температура тела, появляется болезненность, а затем отёк в одном или нескольких суставах, чаще симметричных. Однако симметричность поражений иногда становится очевидной не сразу, а в течение нескольких дней или недель от начала болезни. Поражаются, как правило, крупные суставы - коленные, голеностопные, лучезапястные, но иногда с самого начала болезни страдают мелкие суставы рук и ног. Типично для ювенильного ревматоидного артрита поражение суставов шейного отдела позвоночника. Все суставы резко болезненны, отёчны. Температура тела постепенно повышается и может достигать 38-39 °С. При этом нередко на коже туловища и конечностей появляется полиморфная аллергическая сыпь, увеличиваются периферические лимфатические узлы, печень и селезёнка.

Подострое начало болезни характеризуется менее яркой симптоматикой. Артрит, как правило, начинается с одного сустава - коленного или голеностопного. Сустав распухает, нарушается его функция, иногда даже без выраженной болезненности. У ребёнка изменяется походка, а дети до 2 лет перестают ходить. Наблюдают так называемую утреннюю скованность в суставах, выражающуюся в том, что больной после ночного сна чувствует некоторое время затруднение при движениях в суставах и самообслуживании. Он с трудом встаёт, походка его замедленна. Утренняя скованность может продолжаться от нескольких минут до 1 часа и более.

Ревматоидный артрит называют аутоиммунным заболеванием, это означает, что иммунная система начинает видеть врага в собственных клетках и вырабатывает против них атакующие антитела.

Анатолий Максимович:

В крови образуется ревматоидный фактор, то есть образуюется иммунный комплекс, циркулируя в крови, он откладывается на составных поверхностях, хотя может отложиться и в любом органе, поэтому это заболевание называется системным.

Основной мишенью ревматоидного артрита являются суставные хрящи, которые в норме выделяют специальную жидкость, необходимую для смазки и питания суставов, когда ревматоидный артрит поражает хрящ, сустав воспаляется и постепенно разрушается. Главной причиной такого патологического заболевания является наследственность.

Анатолий Максимович:

Предрасположенность к ревматоидному артриту позволяет на ранней стадии внести ясность, у кого заболевание может быть чаще, чем у других. Тому, у кого болели ревматоидным артритом мама, бабушка, тети, стоит быть осторожным, он должен избегать всех провоцирующих факторов, которые могут запускать ревматоидный артрит.

Среди причин развития ревматоидного артрита ученые выделяют и инфекцию, хроническая инфекция играет пусковую роль в механизме этого недуга, но заразиться этим заболеванием нельзя.

Анатолий Максимович:

Толчком к развитию ревматоидного артрита всегда является простуда, остро-вирусные инфекции, стресс, неадекватная физическая нагрузка.

Самой распространенной является суставная форма артрита.

Анатолий Максимович:

Для воспалительного процесса сустава характерны 4 показателя: боль, припухание, покраснение и нарушение функций.

Ревматоидный артрит — болезнь, которая несет симметричный удары, если страдает левая кисть, то будет страдать и правая. Со временем ревматоидный артрит будет захватывать все новые суставы, усиливая боль и ощущение скованности.

Для пациентов характерны ощущение утренней скованности, боль, припухлость суставов, изменение цвета кожи над ними. Утром им хочется размять суставы, разработать, иногда подержать над горячей водой. Иногда ревматоидный артрит относительно длительное время может проявляться моноартритом крупного, чаще коленного сустава.

Развернутая стадия болезни характеризуется деформирующим, деструктивным артритом, который характеризуется вывихами, подвывихами, деформацией пястно-фаланговых, межфаланговых и лучезапястных суставов — отклонение кисти во внешнюю сторону.

Чаще всего ревматоидный артрит поражает суставы конечностей. Но встречается и другая форма заболевания, при которой наряду с суставами страдают другие жизненно-важные органы.

Олег Фомин:

Страдает и сердце, и легкие, и почки, и кишечник. Ревматоидный артрит быстрее развивается на органе, который до этого имеет травму: перелом, ушиб.

Это тяжелое заболевание может поразить любую систему организма. Суставы, с которых начинается артрит, со временем разрушается необратимо.

Если у человека есть не меньше трех припухших суставов и отмечается утренняя скованность, то это повод идти к ревматологу. Спустя несколько недель после начала заболевания на рентген-снимках кистей и стоп можно выявить начальные признаки околосуставного остеопороза, а через несколько месяцев могут обнаружиться первые костные эрозии, а это классический признак ревматоидного артрита. Для подтверждения диагноза ревматоидного артрита больному назначаются лабораторные исследования.

В первую очередь, начиная лечение ревматоидного артрита, врачи уменьшают боль человека, чтобы он мог вернуться к обычной жизни.

Но эти препараты не влияют на само воспаление в суставах. Только с помощью базисных препаратов можно смягчить или затормозить прогрессировавшие болезни.

Олег Фомин:

Врач назначает группы препаратов, которые оказывают противовоспалительное действие, которые воздействуют на различные патогенетические цепочки развития болезни, на вещества, которые выделяются в ходе воспалительных реакций, чтобы притормозить эти процессы, вплоть до биологической терапии. Прием препаратов должен быть продолжительным и непрерывным. Пациент должен осознать, что заболевание хроническое, что его нужно лечить на протяжение всей жизни, нужно поменять образ жизни пациента, нужно поменять бытовые задачи, обратить внимание на обувь, облегчить нагрузку на сустав. Если сустав воспалился, не надо лежать дома, положив ногу на подушечку, нельзя допускать мышечную атрофию, нужно делать массаж, легкую нагрузку. Если лечение полноценное, то болевой синдром опускается, человек безболезненно встает, проводит основные действия, сам себя обслуживает.

Заболевание характеризуется высокой инвалидностью (70 %), которая наступает довольно рано. Основными причинами смерти от заболевания являются инфекционные осложнения и почечная недостаточность.