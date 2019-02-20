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Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области

20 февраля 2019 17:51
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Новости Беларуси. В 2019 году в Минской области планируют ввести в строй семь объектов здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -1

Это терапевтический корпус Минской центральной районной больницы, Борисовский хирургический и детский многопрофильный корпуса, станция ​​переливания крови, приемное отделение в Солигорске и Жодинскую детскую поликлинику.

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -4

Изменения коснутся не только райцентров, внимание уделят агрогородкам и поселкам. К примеру, в Хатежино появится амбулатория.

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -7

Будет организована реконструкция корпуса роддома. Строительные и восстановительные работы ведутся за счет областного бюджета.

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -10

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -12

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -14

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -16

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области -18

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Фотофакт

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