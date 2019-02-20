Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области

Новости Беларуси. В 2019 году в Минской области планируют ввести в строй семь объектов здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это терапевтический корпус Минской центральной районной больницы, Борисовский хирургический и детский многопрофильный корпуса, станция ​​переливания крови, приемное отделение в Солигорске и Жодинскую детскую поликлинику.

Изменения коснутся не только райцентров, внимание уделят агрогородкам и поселкам. К примеру, в Хатежино появится амбулатория.