Санэпидемстанция: На рабочем месте допускается температура до +28

Новости Беларуси. В ближайшие дни синоптики обещают +30. Несмотря на сезон отпусков, многие всё же в это время остаются на своих рабочих местах. В санэпидемслужбе Минска уверяют, что нормы температуры воздуха на рабочем месте есть. Однако здесь все условно.

Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Нормируются параметры микроклимата в зависимости от категории работ. Люди, которые заняты в офисах, относятся к первой категории минимальной энергозатраты организма. Допустимая температура воздуха в помещении у этих людей регламентируется в пределах 28 градусов.

Погода в общественном транспорте вообще не подпадает под санитарные нормы. Мол, в салоне автобуса или троллейбуса пассажиры находятся недолго. Однако для кондуктора, к примеру, – это рабочее место. Поэтому для него действуют те же, офисные, правила работы. Максимум – плюс 28. Тоже самое и для водителя.

Работа на улице в такую погоду уже сама по себе считается вредной. В этом случае все зависит от организации и руководства. По его решению рабочий день может быть уменьшен, а обеденный перерыв увеличен. В 2 раза. И это не будет нарушением закона. Но тоже самое можно сказать о случае, если наниматель таких мер не предпримет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни, по словам синоптиков, погода не изменится. На выходных - около тридцати. Долгожданная прохлада придет только во вторник.