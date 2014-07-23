32 подростка из Японии пройдут оздоровление в Беларуси

Новости Беларуси. Японские дети, пострадавшие от аварии на АЭС «Фукусима», поправят здоровье в Беларуси. 23 июля самолет с ребятами на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение о выделении средств для организации их отдыха. Согласно договоренностям, с 23 июля и до конца июля, а также с 1 по 9 августа в Беларуси пройдут оздоровление 32 подростка из Японии.

Такой отдых организовывается с 2012 года в Детском оздоровительном центре «Зубренок». В программу пребывания японских ребят на белорусской земле помимо лечения будут включены разнообразные экскурсии. Запланированы поездки в древний Полоцк, город-герой Минск, а так же по замкам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок из Японии:

Я первый раз здесь. О Беларуси очень мало слышал, поэтому все будет интересно. Хочу много посмотреть и найти белорусских друзей.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Предусмотрены еще такие программы, занятия, когда японские дети должны выучить хоть несколько слов на белорусском языке, познакомиться с нашими песнями, танцами, обрядами. У нас есть квалифицированные переводчики, которые имеют опыт жизни в Японии, поэтому нам легко будет общаться. Многие взрослые сопровождающие хорошо говорят на английском.

Беда сблизила такие географически отдаленные государства. Власти Японии оценили и помощь, и сочувствие со стороны Беларуси.

После аварии на «Фукусиме» в стране восходящего солнца внимательнее стали следить за опытом других стран по преодолению последствий подобных аварий. В частности, между нашими странами резко интенсифицировался обмен специалистами.

Казиуки Хамада, член Палаты советников Парламента Японии:

После трагедии 11 марта на Фукусиме мы получили от президента Беларуси Александра Лукашенко письмо с соболезнованиями. Кроме того, белорусское Правительство выделило помощь Японскому Красному Кресту. В этом году японские школьники из города Сендай приглашены на летние каникулы в Беларусь. Отдых очень важен. В Беларуси им организовали хорошую программу, за что мы тоже благодарны.