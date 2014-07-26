232 зуба удалили хирурги 17-летнему индийскому парню

Новости Индии. 17-летний юноша по имени Ашик Гаваи обратился в клинику с жалобой на острую зубную боль.

В ходе обследования врачи выяснили, что мальчик страдает от сложной одонтомы. Это врожденный порок зубов, при котором во рту образуются лишние твердые ткани.

Речь идет не о полноценных зубах, а о небольших твердых наростах, напоминающих жемчуг.

Парня прооперировали. Операция длилась почти семь часов, после нее у пациента осталось 28 зубов. Стоматологам удалось сохранить структуру челюсти подростка.

Хирург, оперировавший подростка:

Мы провели операцию 21 июля. Это было непростое вмешательство – процедура проходила почти семь часов. Обычно на удаление одонтомы требуется не больше часа-двух, но когда мы вскрыли опухоль, то обнаружили аж 232 похожих на жемчуг зуба.

Сунанда Дивар, глава стоматологического отделения, проводившая операцию:

Согласно медицинской литературе, максимальное количество зубов, удаленных при подобной операции, до сегодняшнего дня составляло 37.

Профессиональную гигиену полости рта стоматологи рекомендуют проводить не реже 2 раз в год.

Врач осмотрит вас, определит ваш гигиенический и стоматологический статус, в зависимости от которого даст рекомендации по уходу за полостью рта. Самое важное начнется потом. Что делать, чтобы не потерять зубы? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из программы «Здравствуйте, доктор!» – смотрите видео.