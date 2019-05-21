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Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр

21 мая 2019 07:44
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Под строгим наблюдением врачей. Белорусские медики держат руку на пульсе и готовы встретить II Европейские игры. Помощь будет оказываться во всех местах проживания участников соревнований. Особое внимание специалисты уделят спортивным объектам. Там будет работать целая команда медицинских координаторов.   

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Ежедневно будет работать 29 мобильных бригад для спортсменов, 25 бригад для зрителей, будут работать 18 медицинских пунктов для зрителей и для спортсменов. И ежедневно будет работать 50 бригад скорой помощи, которые будут стоять для эвакуации в случае необходимости.   

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-1

Во время II Европейских игр ежедневно в столице будет работать 800 врачей. Им в подмогу – больше двухсот волонтеров-студентов медицинских вузов. Некоторые виды услуг будут оказываться спортсменам в амбулаторных условиях. Так, например, на днях в самом сердце студенческой деревни распахнула свои двери новая поликлиника.   

Ирина Киреева:  
Эта поликлиника построена с нуля именно для этого мероприятия. Закуплено 180 единиц оборудования в эту поликлинику. Ежедневно тут будет работать 56 врачей для обслуживания спортсменов, вообще всего 164 медицинских работников – огромная команда.   

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-4

Елена Харькова, главный врач УЗ «33 городская студенческая поликлиника г. Минска»:  
Мы с вами находимся в стоматологическом отделении, где установлены современные стоматологические установки и рядом с данным кабинетом находится дентальный рентген-аппарат. Врач тут же может посмотреть все проблемные вопросы.   

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-7

Заметно преобразилось и рабочее место лора. Тут появился современный аудиометр, который позволяет вовремя диагностировать нарушение слуха у пациента. Обзавелся новыми функциями и эндоскоп.  

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-10

Татьяна Ткачева, врач-отоларинголог:  
Евромассаж барабанных перепонок, это делается сейчас автоматически, функцией для установления проходимости слуховых труб. Для осмотра полости носа и ротоглотки, вот эндоскоп имеется, также для промывания слуховых проходов. Это позволяет врачу более качественно на высоком уровне проводить обследование и лечение пациентов с лор-патологией.  

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-13

В поликлинике также установили целый ряд новых массажных кресел и кушеток для устранения проблем опорно-двигательного аппарата.  

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-16

А чтобы спортсмены смогли расслабиться после интенсивных тренировок, есть специальная гидромассажная ванна. Кроме того, со дня на день тут появятся и ванны для льда, процедура помогает сохранить эластичность мышц.

После проведения II Европейских игр в поликлинике будут обслуживаться свыше 15 тысяч студентов.  

Показываем новую поликлинику, где будут обслуживаться спортсмены во время II Европейских игр-19

К слову, такую профессиональную подготовку к форуму уже успели высоко оценить все эксперты Европейского олимпийского комитета.   

# Европейские игры # Здоровье # Ирина Киреева # Елена Харькова # Татьяна Ткачева # Фотофакт # Медицина

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