Что такое гипермобильность суставов и когда это небезопасно? Поговорили с детским ортопедом

Речь пойдет о гипермобильности суставов. Специалист рассказал, по каким параметрам можно самостоятельно определить, что что-то не так.
Речь пойдет о гипермобильности суставов. Специалист рассказал, по каким параметрам можно самостоятельно определить, что что-то не так.
Антон Забаровский, врач – травматолог-ортопед УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника»:
Гипермобильность суставов – это состояние, которое может быть как патологическим, так и физиологическим. Физиологическое состояние проявляется у детей младшего возраста, где-то лет до 3-5. И связано оно с тем, что существует большая мышечная слабость. И это обуславливает хруст суставов. Очень часто родители годовалых детей, двухлетних приходят с жалобами: у нас хрустят суставы. Именно слабость мышечного каркаса, корсета приводит к тому, что много суставов хрустит.
Синдром гипермобильности суставов обычно считается преимуществом для спортсменов, особенно гимнастов, танцоров и музыкантов. Малыши вообще более гибкие, чем взрослые. Это нормально, если, конечно, не превышает естественных пределов мобильности. По каким признакам выявить, что у ребенка гипермобильность?
Антон Забаровский:
Дети могут производить различные движения, которые обычного взрослого могут напугать. Грубо говоря, пальцы могут гнуться в очень больших пределах, суставы разводятся, тазобедренные те же. Ребенок может спокойно ноги развести на шпагат, без каких-либо болевых синдромов или жалоб.
В будущем это может привести к сколиозу, плоскостопию, артрозам и даже варикозной болезни вен. Поэтому будьте бдительны и аккуратны!
Антон Забаровский:
Синдром гипермобильности суставов чаще всего является проявлением более системного заболевания, которое называется дисплазия соединительной ткани. Она происходит из-за слабости связочного аппарата, который скомпрометирован генетическими нарушениями. Это уже диагноз выставляется генетически и ведет к заболеваниям сердца, глаз и так далее. Физиологическая незрелость пройдет сама. Ребенок сам вырастет, мышцы накачаются, все закончится. Если же это патологическое состояние, то, к сожалению, оно будет уже до конца.
Такой синдром не считается болезнью. И ни на что, кроме гибкости, не влияет. Однако некоторые причины могут угрожать не только здоровью, но и жизни. Поэтому будьте крайне внимательны.
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