Что такое гипермобильность суставов и когда это небезопасно? Поговорили с детским ортопедом

Речь пойдет о гипермобильности суставов. Специалист рассказал, по каким параметрам можно самостоятельно определить, что что-то не так.

Антон Забаровский, врач – травматолог-ортопед УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника»:

Гипермобильность суставов – это состояние, которое может быть как патологическим, так и физиологическим. Физиологическое состояние проявляется у детей младшего возраста, где-то лет до 3-5. И связано оно с тем, что существует большая мышечная слабость. И это обуславливает хруст суставов. Очень часто родители годовалых детей, двухлетних приходят с жалобами: у нас хрустят суставы. Именно слабость мышечного каркаса, корсета приводит к тому, что много суставов хрустит.

Синдром гипермобильности суставов обычно считается преимуществом для спортсменов, особенно гимнастов, танцоров и музыкантов. Малыши вообще более гибкие, чем взрослые. Это нормально, если, конечно, не превышает естественных пределов мобильности. По каким признакам выявить, что у ребенка гипермобильность? Антон Забаровский:

Дети могут производить различные движения, которые обычного взрослого могут напугать. Грубо говоря, пальцы могут гнуться в очень больших пределах, суставы разводятся, тазобедренные те же. Ребенок может спокойно ноги развести на шпагат, без каких-либо болевых синдромов или жалоб.

В будущем это может привести к сколиозу, плоскостопию, артрозам и даже варикозной болезни вен. Поэтому будьте бдительны и аккуратны!