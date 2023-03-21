Только 10% детей оканчивают школу полностью здоровыми. Что делать родителям, чтобы предупредить болезни?

Согласно статистике, только 10 % подростков оканчивают школу полностью здоровыми. Большие нагрузки, стрессы, малоподвижный образ жизни и, конечно же, гаджеты сказываются на самочувствии наших чад. На что стоит обратить особое внимание? Лидирующими заболеваниями среди школьников считаются патологии опорно-двигательного аппарата.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Это нарушение осанки, которое достаточно часто мы наблюдаем у детей младшего школьного возраста. У более взрослых детей мы наблюдаем рост заболевания сколиозами. Сколиоз – это искривление позвоночника, которое определяем при прохождении медосмотра ежегодно у деток. Также на это должны обратить внимание сами родители. Родители должны обратить внимание на соразмерность стула и стола, за которыми их сыновья и дочери делают уроки, на занятия физическим спортом, сохранение режима дня и отдыха, укрепление мышечного корсета.

Нарушение зрения, так же как и нарушение осанки, относят к традиционным школьным заболеваниям. Более чем у половины учеников наблюдается снижение зрительных функций. Наталья Орлова:

Наши дети, начиная с первых классов, длительное время находятся за компьютерами. В руках у них постоянно гаджеты, телефоны, электронные книги. Неправильное освещение. Это может способствовать тому, что возрастает нагрузка на зрительный анализатор. И родители отмечают снижение остроты зрения у деток, что определяется при прохождении ежегодных медосмотров. Мы рекомендуем родителям обратить внимание на смену зрительных нагрузок и время отдыха для глаз.

Экран телефона дает большую нагрузку, чем монитор компьютера, поэтому в перерывах между занятиями и вовсе рекомендуется исключить гаджеты. Невроз у школьников – распространенное явление. Способствует этому еще и гормональная перестройка организма. Наталья Орлова:

Мы должны обратить внимание на ребенка, который может предъявлять медикам и родителям жалобы на головные боли, перепады настроения, расстройство пищеварения, плохой сон или бессонницу, на тревожное состояние или депрессивное. Особенно важны в данной ситуации контакт родителя со своими детьми, благоприятная обстановка в домашних условиях, а также работа с преподавателями и психологами школы того учреждения, которое посещает ваш ребенок.