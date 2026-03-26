Прямой эфир

Зеленский: США обратились к Украине по поводу баз на Ближнем Востоке

26 марта 2026 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский: США обратились к Украине по поводу баз на Ближнем Востоке-0

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что США сами обратились к Киеву с просьбой помочь защитить их базы на Ближнем Востоке от атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, аналогичные обращения поступили и от ряда стран региона, а украинские специалисты уже находятся на месте.

При этом лидер Штатов Дональд Трамп ранее утверждал, что инициатива исходила от Киева и выразил скепсис по поводу такой помощи.

США и Израиль наносят удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что сопровождается разрушениями и жертвами среди мирных жителей. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш
26 марта 2026 07:53

Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш

В Румынии проходят масштабные международные морские учения НАТО
26 марта 2026 07:51

В Румынии проходят масштабные международные морские учения НАТО

Экстремальные погодные условия все сильнее влияют на продовольственную безопасность в Африке
26 марта 2026 06:00

Экстремальные погодные условия все сильнее влияют на продовольственную безопасность в Африке