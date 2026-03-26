Зеленский: США обратились к Украине по поводу баз на Ближнем Востоке

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что США сами обратились к Киеву с просьбой помочь защитить их базы на Ближнем Востоке от атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, аналогичные обращения поступили и от ряда стран региона, а украинские специалисты уже находятся на месте.

При этом лидер Штатов Дональд Трамп ранее утверждал, что инициатива исходила от Киева и выразил скепсис по поводу такой помощи.

США и Израиль наносят удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что сопровождается разрушениями и жертвами среди мирных жителей. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

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