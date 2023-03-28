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Никакой мягкой мебели и книжных шкафов! Как организовать быт и какую терапию пройти? Советы людям с астмой

28 марта 2023 09:53
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Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание. Само слово «астма» означает удушье, сопровождается такой недуг приступами одышки, затрудненным дыханием, свистящим хрипом и кашлем.

Никакой мягкой мебели и книжных шкафов! Как организовать быт и какую терапию пройти? Советы людям с астмой-1

Виктория Дедкова, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Основная цель при лечении бронхиальной астмы – это достижение полной ремиссии и контроля над приступами. С этой целью лечащий доктор совместно с пациентом проводит плотную работу, направленную на то, чтобы пациент понимал, что происходит во время приступа бронхиальной астмы. В учреждениях здравоохранения, поликлиниках по месту жительства организованы школы, которые называются «Школа больных бронхиальной астмой». Во время занятия в этих школах пациенту подробно объясняется, что такое бронхиальная астма, даже анатомия строения легочной системы, какие лекарственные препараты используются, как добиться ремиссии, что делать во время обострения бронхиальной астмы. Посещая эти занятия, пациент начинает понимать, что такое бронхиальная астма, как она возникает.

Никакой мягкой мебели и книжных шкафов! Как организовать быт и какую терапию пройти? Советы людям с астмой-4

Комфортно жить с таким заболеванием можно, но только если пациент знает аллергены, которые провоцируют приступы. В первую очередь важно правильно организовать свой быт, он должен быть гипоаллергенным.

Виктория Дедкова:
Самые распространенные аллергены – это бытовая пыль. Как же организовать свой быт? Необходимо отказаться от мягкой мебели, тяжелых ковровых покрытий, тяжелых штор. Постель больного должна быть закрыта плотными пыленепроницаемыми чехлами или покрывалами. Матрасы, подушки должны быть с гипоаллергенным составом, синтетическими волокнами. Одежда пациента не должна быть разбросана по всей квартире. Она должна сразу же убираться в шкаф. Шкаф должен иметь плотно закрывающиеся двери. Желательно отказаться от книжных шкафов, которые также являются источником пыли.

Никакой мягкой мебели и книжных шкафов! Как организовать быт и какую терапию пройти? Советы людям с астмой-7

Если у вас есть аллергия на продукты питания, совместно с лечащим врачом разрабатывается гипоаллергенное меню, которое позволит держать астму под контролем. Следующий шаг после организации быта – назначение медикаментозной терапии. В период ремиссии астматикам рекомендуется освоить дыхательную гимнастику. Не лишним будет пройти курс физиотерапии и заняться лечебной физкультурой.

Никакой мягкой мебели и книжных шкафов! Как организовать быт и какую терапию пройти? Советы людям с астмой-10

Виктория Дедкова:
Золотым стандартом лечения бронхиальной астмы являются ингаляционные глюкокортикостероиды. Это препараты, которые представлены в виде аэрозоля. Они совершенно безопасны, имеют минимальные побочные эффекты, не оказывают системного воздействия и разработаны для постоянного, длительного приема. Кроме базисной терапии, назначаются препараты для неотложной помощи. Это препараты короткого действия, которые используются только во время приступов. Они не влияют на лечение, снятие именно хронического воспаления предбронхиальной астмы. Они действуют коротко, расширяют стенку бронхов, и приступ снимается.

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