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ГПК: за сутки в Польшу и Литву проехали 28% фур от нормы

26 марта 2026 09:44
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ГПК: за сутки в Польшу и Литву проехали 28% фур от нормы-0

За последние 24 часа в Польшу и Литву въехало лишь 28 % от обычного количества грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

На литовском маршруте на пограничных переходах скопилось около 590 грузовиков, при этом за последние 24 часа было пропущено 15 % и 34 % от обычно объема. На польской границе в очередях ожидают около 500 грузовиков, при этом пропущено 16% и 50% от нормы.

В ведомстве также сообщили об очередях из легковых автомобилей – около 160 на польских пограничных пунктах и 30 на литовском «Мядининкае». За последние 24 часа в ЕС въехало 37% легковых автомобилей.

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

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