Почему нельзя терпеть боль в животе и чем опасен острый панкреатит?

Заболевания желудочно-кишечного тракта не такие уж страшные по сравнению с теми, которых страшится весь мир (такие как рак и СПИД), и тем не менее.

Что такое панкреатит?

Геннадий Кондратенко, заведующий 1-й кафедрой хирургических болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

Поджелудочная железа, в общем, отвечает двум задачам в организме, важнейшим, принципиально очень важным задачам. Это первое – она участвует в пищеварительном конвейере, и второе – она регулирует содержание сахара в крови.

Воспаление поджелудочной железы в острой или хронической форме – это и называется панкреатит. Надо отметить сразу же, что заболеваемость острым панкреатитом имеет общемировую тенденцию к росту. Внимание хирургической общественности всего мира, в том числе и нашей белорусской хирургической общественности, приковано к этому заболеванию. Мы видим рост и в Беларуси, в том числе и тяжёлых форм панкреатита, обеспокоены этим.

Геннадий Кондратенко: «Заболеваемость острым панкреатитом имеет общемировую тенденцию к росту. Мы видим рост и в Беларуси, в том числе и тяжёлых форм панкреатита, обеспокоены этим».

Интересный факт. Мы боимся инфаркта, инсульта, рака – основных передовиков по смертности в мире. И совсем забываем, точнее, слабо знаем о таком коварном заболевании, как панкреатит.

Алексей Протасевич, доцент 1-й кафедры хирургических болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Можно сказать, что это даже фатальное заболевание. Особенно острый панкреатит – это потенциально смертельная болезнь.

Алексей Протасевич: «Можно сказать, что это даже фатальное заболевание. Особенно острый панкреатит – это потенциально смертельная болезнь».

В силу своей непредсказуемости и быстротечности.

Алексей Протасевич:

Погибает где-то в пределах 20-30% случаев.

Так что же это за монстр, который может унести жизнь человека, в мгновение ока?

Алексей Протасевич:

Это смерть ткани поджелудочной железы.

Казалось бы, совсем маленький орган – не более 50 г веса, а его болезнь может привести к неправильной работе других жизненно важных органов.

Алексей Протасевич:

В начале к неправильной работе сердца, лёгких, печени, почек, иногда головного мозга. Если не проводить дезинтоксикацию, ваш пациент может умереть от сердечной недостаточности.

К счастью, есть у этого органа один плюс. Скажем прямо: несколько обнадёживающий.

Алексей Протасевич:

Поджелудочная железа создана с большим запасом прочности. У вас может не быть 90% поджелудочной железы, и у вас не будет сахарного диабета и не будет ферментной недостаточности. Поэтому, в принципе, господь-бог создал поджелудочную железу серьёзно.

И чтобы повредить её, уж очень надо постараться.

Причины развития болезни

Алексей Протасевич:

Для мужчин в подавляющем большинстве случаев причина – это приём алкоголя.

Причём в любом виде и в любом количестве.

Алексей Протасевич:

Если человек регулярно и много выпивает алкоголя, у него 100% развивается цирроз печени.

А для развития панкреатита достаточно и разовой дозы.

Алексей Протасевич:

Так называемый алкогольный эксцесс может привести к развитию тяжелейшего острого панкреатита.

Алексей Протасевич: «Так называемый алкогольный эксцесс может привести к развитию тяжелейшего острого панкреатита».

Для женщин основной причиной панкреатита может стать заболевание желчного пузыря и желчных протоков. Какая связь, спросите вы? Да самая прямая.

Алексей Протасевич:

Попадание желчи в двенадцатиперстную кишку осуществляется по протоку, который проходит в головке поджелудочной железы. Непосредственно перед попаданием в двенадцатиперстную кишку проток поджелудочной железы сливается с желчным протоком.

Такая анатомическая близость приводит к тому, что злополучные камушки травмируют и поджелудочную железу, тем самым вызывая панкреатит у женщин. Коварство заболевания заключается ещё и в том, что в ряде случаев причину его возникновения установить невозможно.

Алексей Протасевич:

Это так называемый идиопатический панкреатит. Ряд причин остаются закрытыми, так как есть связь с генами, с врождённой предрасположенностью пациента к развитию именно этого заболевания.

Алексей Протасевич: «Ряд причин остаются закрытыми, так как есть связь с генами, с врождённой предрасположенностью пациента к развитию именно этого заболевания».

К счастью, таких случаев немного – около 10% от всего количества заболевших. Вот и судите сами, что в подавляющем большинстве становится причиной развития столь непредсказуемого заболевания – наши весьма предсказуемые действия. И это факт.

Хронический панкреатит

Геннадий Кондратенко:

Это наблюдается тогда, когда небольшие длительно текущие повторяющиеся воспаления ткани поджелудочной железы приводят к дегенерации этой ткани и замещению этой функциональной ткани на соединительную рубцовую ткань. Таким образом, становится слабее пищеварительная функция поджелудочной железы, возникают проблемы с пищеварением у этих пациентов, возникают умеренные постоянные или периодические боли в верхней части живота, расстраивается стул, возникает диарея. Таких пациентов тоже необходимо лечить заместительной терапией, постоянно нужно соблюдать диету.

Причина его развития та же: неумеренное употребление алкоголя, скажем так, и пища, жирная особенно и острая пища, ну, и также длительное ношение камней, желчнокаменная болезнь, которая не оперируется своевременно. Тогда, когда человек уже имеет хроническую форму панкреатита, не обращает на это внимание, ведёт нездоровый образ жизни, развивается картина почти полностью идентичная острому панкреатиту.

Геннадий Кондратенко: «Тогда, когда человек уже имеет хроническую форму панкреатита, не обращает на это внимание, ведёт нездоровый образ жизни, развивается картина почти полностью идентичная острому панкреатиту».

Лечение

Геннадий Кондратенко:

Хотелось бы отметить, что это острое начало требует незамедлительной доставки в приёмные покои тех больниц, где имеются хирургические отделения. Почему хирургический стационар? Потому что всё-таки это хирургическое заболевание. В ряде случаев будет показано оперативное вмешательство при этом заболевании.

Существуют очень тяжёлые формы панкреатита, которые могут и в реанимации лечиться. Единственное, конечно, пожелание, чтобы не ходили особо, может быть, и в поликлинику, потому что замедление с оказанием помощи играет существеннейшую роль в дельнейшем течении панкреатита.

Больные с острой формой панкреатита чаще всего поступают в больницу в тяжелейшей форме по одной простой причине – позднего обращения.

Анастасия Хатковская, врач анестезиолог-реаниматолог:

Сутки, двое, некоторые неделю находятся дома, в лучшем случае, занимаются самолечением, в худшем – ничем не занимаются. Очень многие накануне злоупотребляют алкоголем и часто даже не помнят начало симптомов.

Анастасия Хатковская: «Сутки, двое, некоторые неделю находятся дома, в лучшем случае, занимаются самолечением, в худшем – ничем не занимаются. Очень многие накануне злоупотребляют алкоголем и часто даже не помнят начало симптомов».

Пожалуй, это самые распространённые ошибки пациентов.

Ян Керножицкий, хирург 1-го экстренного хирургического отделения УЗ «10-я городская клиническая больница г. Минка»:

Мы привыкли всё делать «на авось». А вдруг пройдёт. Это всё слышишь у 100%, наверное, приехавших на вторые-третьи сутки.

Многим это «авось» стоит жизни.

Ян Керножицкий:

Мы теряем время, для того чтобы начать массивную инфузионную терапию.

Поэтому ещё раз о симптомах.

Симптомы

Алексей Протасевич:

Основным клиническим проявлением острого панкреатита является боль в эпигастрии.

Или, как говорят обыватели, «под ложечкой». Боль может отдавать в правое или левое подреберье. И носит, как правило, опоясывающий характер.

Алексей Протасевич: «Основным клиническим проявлением острого панкреатита является боль в эпигастрии».

Алексей Протасевич:

Далее по нисходящей – это тошнота, рвота, как правило, неукротимая, затем вздутие живота, затем уже общие симптомы интоксикации в виде тахикардии, одышки, общей слабости.

К сожалению, острый панкреатит может маскироваться под другие заболевания.

Алексей Протасевич:

Чаще всего путают с гастритами и язвенной болезнью.

Отсюда позднее обращение за медицинской помощью и, как следствие. снижение эффективности проводимой терапии.

Алексей Протасевич: «Чаще всего путают с гастритами и язвенной болезнью».

Анастасия Хатковская:

Человек обращается в обезвоженном состоянии, потому что очень большая потеря жидкости идёт на воспалительный процесс, который происходит в животе, происходит сгущение крови. Поэтому первая помощь, которую мы оказываем, как врачи анестезиологи-реаниматологи, заключается в массивной инфузионной терапии.

Часто инфузия доходит до 6-8 литров жидкости в сутки.

Анастасия Хатковская:

Без этого человек, в принципе, в течение суток-двух может выйти на интоксикационный шок и погибнуть.

Диагностика

Здесь же, в отделении реанимации, проводится и простейший, но испытанный годами метод диагностики – ультразвуковое исследование.

Алексей Протасевич:

Если мы говорим о тяжёлом, если нам надо знать всю информацию о состоянии поджелудочной железы – это, конечно, компьютерная томография. Сейчас есть работы о магнитно-резонансной томографии. Похоже, что она даёт практически тот же объём информации, что и КТ.

Если организм пациента неадекватно реагирует на терапию с первых дней лечения либо планируется оперативное вмешательство – медики применяют ещё один метод диагностики.

Алексей Протасевич:

Так называемая эндосоноскопия. Это эндоскопия, но когда на датчике эндоскопа присоединён ещё маленький ультразвуковой датчик. И мы фактически датчик через двенадцатиперстную кишку кладём на поджелудочную железу, и поэтому получаем очень подробное. очень достоверное изображение состояния поджелудочной железы.

В завершении классический анализ крови.

Алексей Протасевич:

На предмет повышения ферментов в нём поджелудочной железы. То есть это вот три признака острого панкреатита – это наличие боли, повышение ферментов и ультразвуковые признаки воспаления поджелудочной железы.

Алексей Протасевич: «Три признака острого панкреатита – это наличие боли, повышение ферментов и ультразвуковые признаки воспаления поджелудочной железы».

Анастасия Хатковская:

Если пациент поступил спустя двое суток, трое суток после начала заболевания, конечно, оборвать процесс уже невозможно. Процесс запущен, каскад патологических механизмов запущен.