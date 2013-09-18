С 1 октября в Беларуси начнётся массовая вакцинация

Новости Беларуси. Дождливо, пасмурно и прохладно будет в Беларуси на этой неделе. Погода способствует простуде, с другой стороны – повод задуматься о предстоящем гриппозном сезоне и сделать прививку.

Массовая иммунизация начнётся в Беларуси с 1 октября. Оптимальный период для вакцинации – октябрь-ноябрь.

В частности, в Минске в этом году планируют привить против гриппа около 700 тысяч минчан. Для этого за счёт бюджетных средств уже третий год будут использовать вакцину китайского производства, на платной основе – французского, нидерландского и российского. Ей прививают уже более 10 лет в столице, а мировые данные подтверждают ее эффективность и безопасность.

Но самое главное – вакцинация обеспечивает предупреждение тяжелых и осложнённых форм гриппа, сохраняет не только здоровье, но и жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Глинская, заведующая эпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Если брать всё-таки мировые данные, всё-таки вакцинация эффективна на 60-95%, в зависимости от того, какой всё-таки контингент, какой человек, с какой хронической патологией или без неё. ребёнок или взрослый получает прививку. Это один момент. Но в прошлом году, по данным дозорного эпидемиологического надзора, в городе Минске эта эффективность составила 94%. То есть что это значит? Что привитые на 94% болели меньше, реже, чем не привитые люди.