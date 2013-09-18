Нетрезвые пациенты в Беларуси пока не будут оплачивать лечение

Новости Беларуси. Такую норму предполагали поправки в закон «О здравоохранении», чтобы граждане, поступившие в медучреждения в состоянии подпития, возмещали расходы за медпомощь.

Сейчас эти изменения в законодательстве рассматривают в профильной комиссии Палаты представителей. И на начальном этапе решено с этим повременить. Предложений по этому вопросу было много, но к чёткому механизму прийти пока не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Цецохо, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Понятна озабоченность общественности в том плане, что данная статья в определённой степени, может быть, даже вступает в противоречие с Конституцией Республики Беларусь, где чётко оговаривается, что оказание медицинской помощи должно быть бесплатным вне зависимости от того, в результате чего наступили такие ситуации. Поэтому, в результате длительных обсуждений, согласований, совещаний, мы всё-таки пришли к выводу, что в первом чтении мы подготовим данную статью без учёта, соответственно, внесения таких изменений.