Почему белорусы предпочитают дневной стационар, если за лекарства все-таки приходится платить пациенту?

Новости Беларуси. Дневной стационар, как альтернатива лечению в больнице. Эта услуга набирает популярность среди белорусских пациентов, ведь поправить здоровье можно, фактически, не отрываясь от домашних дел и общения с родственниками. Услуги врача на несколько часов для системы здравоохраниения — дело не из дешевых. Но само пребывание пациента в такой клинике все же оплачивает государство, а вот за лекарства нужно доплатить пациенту.

Зинаида Александровна уже не первый год посещает дневной стационар. Говорит, после таких процедур чувствует себя на несколько лет моложе. Сейчас квалифицированную медицинскую помощь получает бесплатно – по направлению. А за лекарства, считает, лучше заплатить здесь, чем ложиться в больницу только ради капельниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Мороз, пациентка Витебского областного диагностического центра:

Я в диагностический центр, когда захожу, я чувствую какое-то улучшение. Встречают дружелюбно, корректно разговаривают, чувствуется, что коллектив подготовленный, грамотный. Врач пригласит, побеседует, может что-то беспокоит, может на другое лекарство заменить.

С 2009 года пациенты дневных стационаров стали платить за используемые лекарства из своего кармана. Это вовсе не значит, что само лечение стало платным. Пациенты по-прежнему пользуются помещениями больницы, их обслуживают врачи и медицинские сестры - все это финансируется из бюджета. Курс лечения каждого человека здесь обходится в среднем в 260 тысяч, а посетителей только в этом дневном стационаре не меньше 30 в день.

Владимир Орехва, главный врач Витебского областного диагностического центра:

Это доступно для наших людей. Даже если человек у нас получает какую-то платную услугу, то эта платная услуга она несоизмеримо меньше, чем скажем, в той же Российской Федерации. Нигде по странам СНГ такой социальной защиты и гарантии, как в Республике Беларуси, не существует. То есть, если человек имеет направление, он пройдет любого специалиста совершенно бесплатно.

Сокращение финансирования этой социальной программы было принято для оптимизации расходов в системе здравоохранения. Средства перераспределили на строительство новых поликлиник и больниц, увеличение зарплат медицинским работникам, а также на совершенствование высокотехнологичных операций.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Если говорить о медицинском обслуживании, то в Республике Беларусь доступность крайне высокая и второй момент, стоимость лекарственных препаратов невысока, тем более, что большинство лекарственных препаратов, которые в перечне обязательных находятся, они производятся фармацевтической промышленностью Республики Беларусь. Стоимость их невелика, этих препаратов, и, второй момент, качество их ни в коем случае не уступает аналогам, которые мы ранее приобретали за рубежом.

Аналоги дневных стационаров есть во многих странах мира. Правда денежный вопрос, склоняет европейцев к восстановлению жизненных сил на дому. Так, к примеру, в Германии только пребывание в такого типа лечебнице, без процедур и препаратов, стоит от 50 евро в день.