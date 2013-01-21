В Минске возросло количество обращений к медикам из-за обморожений и гололедных травм

Новости Беларуси. Прибавилось работы у медиков. С начала зимы только в столичную больницу скорой медицинской помощи обратилось около полусотни человек с обморожениями. 11 из них — были доставлены в эти выходные. Как показывает практика, холодовые травмы в основном получают мужчины и практически каждый второй находится подшофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением минской Больницы скорой медицинской помощи:

Алкоголь – исключить. Горячий – чай, кофе. Хорошая, правильно подобранная одежда, свободная теплая обувь, обязательно головной убор, перчатки или рукавички.

Увеличилось и количество пациентов с типично гололёдными травмами. Переломы, растяжения, ушибы. За морозные выходные в Минске отмечен рост таких обращений. Если раньше в скорую по такому поводу принимали 40 звонков в сутки, то теперь 50.

Елена Мякишева, ортопед–травматолог травмпункта минской Больницы скорой медицинской помощи:

В основном это типичная травма для гололедного периода – это переломы лодыжек со смещениями, довольно сложные переломы, которые часто требуют оперативного лечения и переломы лучевых костей в типичном месте, и переломы шеи, плеча – это из перелома верхних конечностей.