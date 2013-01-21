Ишемическая болезнь сердца: Что нужно знать до приезда скорой помощи?

Кто из нас рискнет сказать, что не сможет оказаться на месте больного ИБС (ИБС – ишемическая болезнь сердца – ред.)? Болезнь – проявление нашего невежества, а знание дает силу победить. Среди всех социально значимых заболеваний болезни системы кровообращения стоят на первом месте, а среди болезней системы кровообращения наиболее важным заболеванием является ишемическая болезнь сердца.

Скажите, пожалуйста, ишемическая болезнь – это только болезнь сердца?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Безусловно, нет. Ишемическая болезнь в широком понимании этого слова – это заболевание любого органа, который испытывает ишемию – недостаточность кровоснабжения. Неврологи знакомы с ишемической болезнью мозга и цереброваскулярными заболеваниями. Гастроэнтерологи сталкиваются с ишемической болезнью кишечника или абдоминальной ишемической болезнью. По сути, любое недостаточное кровоснабжение органа может привести к развитию его ишемической болезни. Другое дело, определена ли данная форма ишемической болезни в нозологическую форму (нозологическая форма – отдельная, самостоятельная форма болезни – ред.), вот нозологическая форма – это только ишемическая болезнь сердца.

А какие заболевания включает в себя ишемическая болезнь?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

ИБС – это достаточно обширная и разнородная группа. Мы относим к ИБС такие ее формы, как внезапная коронарная смерть, стенокардия, инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, аритмия. Всероссийское научное общество кардиологов с недавнего времени относят к ИБС такую форму как безболевая ишемия миокарда. Поэтому, возможно, из-за разнородности данной группы у нас столько проблем с диагностикой ИБС, с профилактикой и с лечебными мероприятиями.

Сердечный приступ, пожалуй, самый распространенный повод для вызова бригады скорой помощи. И это правильно. В классическом варианте это чувство жжения, сдавливания или боли за грудиной.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Сам термин «сердечный приступ» подразумевает не просто боли в области сердца, а это уже более грозное событие. Это либо инфаркт миокарда, либо предынфарктное состояние, как говорят пациенты, или, как говорят доктора, нестабильная стенокардия.

Что можно сделать еще до приезда врачей? В первую очередь, не паниковать.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Больше беспокоятся родственники, бьют тревогу, плачут, торопят.

Практически все сердечные приступы сопровождаются чувством страха смерти.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Даже если эта боль очень интенсивна по характеру, то она настораживает, заставляет подумать о том, что что-то случилось.

Такая окраска болевого синдрома очень хороший защитный компонент. Именно по его наличию врачи могут быстро дифференцировать сердечный приступ.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Иногда боль опускается ниже грудной клетки, локализуется в подвздошной области и иногда может вызывать ассоциации с обострением язвенной болезни, какой-то желудочной проблемы.

Итак, если боль возникла при движении, необходимо полностью предотвратить любую двигательную активность, ибо всякое движение повышает потребность миокарда в кислороде.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

В принципе, золотой стандарт – это прием таблетки нитроглицерина. Нитроглицерин кладется под язык, его побочное действие – может вызывать головную боль, но это неопасное действие.

Поэтому больного лучше усадить в кресло или уложить в горизонтальное положение, подложив под голову высокую подушку или валик.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Нужно знать особенности приема нитроглицерина. Это препарат, который вызывает быстрое расширение сосудов. Поэтому он может вызвать гипотонию.

Кроме нитроглицерина больному нужно дать аспирин, который следует разжевать и запить стаканом воды.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Это нужно сделать для того, чтобы предотвратить начало тромбообразования.

По возможности, измерьте больному уровень давления и внимательно следите за его состоянием. Если у больного появилась слабость, одышка и потливость, ему следует приподнять ноги.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Повысить центральную гемодинамику, чтобы не дать давлению окончательно снизиться. Для этого приподнимают ноги.

Если через 5-7 минут боль не проходит, больному нужно дать еще одну таблетку нитроглицерина, но с большой осторожностью.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Облегчает побочные действия нитроглицерина прием валидола. Но валидол вовсе не обязателен. Для того, чтобы облегчить головную боль, валидол является венотоником, то есть он повышает тонус сосудов головного мозга вен, и за счет этого немного облегчается головная боль.

В общей сложности у больного есть только 3 попытки приема нитроглицерина с перерывом в 5 минут. В противном случае для купирования боли следует вводить наркотические анальгетики, но это уже по части врачей скорой помощи. И еще один ньюанс, когда нитроглицерин давать нельзя.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Если болевой синдром сопровождается симптомами нарушения мозгового кровообращения, то есть нарушена речь, появилась слабость в руке, ноге, нарушилось зрение, какая-то вязкость речи появилась, то можно заподозрить, что параллельно сердечным приступам у пациента развивается тот же самый инсульт.

Кроме того, окружающим неплохо было бы сохранять хладнокровие при вызове бригады скорой помощи, чтобы четко и коротко описать суть проблемы и назвать точный адрес. Правила простые, но, быть может, соблюдая их, вы сможете сохранить больному жизнь.

А бывают ли какие-то атипичные признаки проявления этого заболевания? Ведь не все бывает так ясно и так понятно даже для доктора.

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

К сожалению, по литературным данным классический вариант, о котором мы говорили, встречается достаточно редко, в 30% случаев. Болевой синдром может быть смазанным. Многие пациенты не расценивают эти ощущения, как боль.

Есть еще другие заболевания, с которыми тоже можно перепутать стенокардию или инфаркт миокарда?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Это может быть остеохондроз позвоночника. Это может быть язвенная болезнь желудка. Это может быть приступ желчекаменной болезни. Целый ряд заболеваний не только сердца, но и других внутренних органов, могут проявляться болями в грудной клетке. Мы нередко сталкиваемся с больными, поступающим в реанимационное отделение с инфарктом миокарда, которые при первичном общении, находясь на койке в кардиореанимации, продолжают говорить, что болит желудок. Нередко проявлением инфаркта является приступ удушья, потеря сознания, боли в плече, в зубе, в челюсти, в локте. И в этой ситуации будет прослеживаться также четкая связь с физической нагрузкой и эффектом от приема нитроглицерина. Есть так называемые мозговые формы, когда проявлением ишемии является головокружение, синкопальное состояние (обморок, кратковременная потеря сознания, падение мышечного тонуса – ред.), общая слабость. В любом случае, если человек относится к группе высокого риска по развитию ИБС и у него появляются атипичные жалобы, он должен быть обследован для исключения коронарной недостаточности для того, чтобы в последующем получить адекватные рекомендации.

Какие грозные осложнения существуют у ишемической болезни сердца?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Большинство осложнений являются или смертельными, или инвалидизирующими. Наиболее опасным и угрожающим ее проявлением является внезапная коронарная смерть. А если вы мужчина, сели вы курите, если у вас отягощен семейный анамнез ишемической болезни сердца, то вероятность того, что дебютом этого заболевания у вас будет внезапная смерть, составляет 40%. Это катастрофическая цифра в понятии врача, который занимается вопросами кардиологии. Безусловно, инвалидизирующим осложнением или проявлением ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда – сердечная недостаточность.

А проявление сердечной недостаточности? Что испытывает человек, который страдает сердечной недостаточностью?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Общая слабость, чувство недомогания, снижение переносимости физической нагрузки. В дальнейшем к этим жалобам присоединяется одышка, появление сухого кашля, нередко в ночное время, появление отеков на ногах, увеличение живота, чувство переполнения, чувство тяжести в правом подреберье – все это является проявлением сердечной недостаточности.

Интересный факт: причин развитий ишемии много. Но главная – атеросклероз.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Все знают про развитие атеросклеротических бляшек, то есть на внутренней поверхности сосудов откладывается холестерин.

Вытекает эта причина, увы, прямо из дурных привычек.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

У курильщиков процесс атеросклероза протекает в 10 раз быстрее.

Никотин повреждает стенку артерий, и тем самым облегчает отложение в ней «плохого» холестерина.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Такая атеросклеротическая бляшка растет, увеличивается, и со временем она перекрывает просвет сосуда.

В результате питание сердца нарушается. Развивается ишемия.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Никотин обладает прямым токсическим действием на миокард.

Женщины до 50 лет, как правило, подвержены этому заболеванию чуть меньше.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

У женщин имеется повышенный уровень эстрогена, что обеспечивает защиту.

Но сегодня защита все чаще не срабатывает, так как курят женщины вровень с мужчинами, а то и больше. И тогда боль сигнализирует о проблеме. Но случаются и более грозные ситуации.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Если атеросклеротическая бляшка разрушается и тромбируется в этом месте сосуда, это приводит к полному прекращению кровоснабжения и ведет к развитию некроза, то есть гибели того органа, который этот сосуд кровоснабжает.

В случае с ишемической болезнью сердца, это инфаркт миокарда. Справедливости ради стоит отметить, что атеросклероз – не единственная причина ишемии. Но процент таких патологий довольно незначительный.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

В качестве дополнительных причин может быть аномальное развитие коронарных сосудов, это сосуды, которые кровоснабжают сердце, за счет врожденного дефекта строения этих сосудов. Это может также приводить к нарушению кровоснабжения миокарда, к нарушению питания, к ишемии.

Поэтому в большинстве случаев в основе развития болезни – факторы риска, на которые человек в состоянии повлиять. К примеру, лишний вес. У людей, страдающих ожирением, имеется переизбыток так называемого вредного холестерина.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Полезный холестерин – это липопротеин высокой плотности, вредный холестерин - это липопротеин низкой плотности либо очень низкой плотности.

Так вот, холестерин высокой плотности предотвращает отложение жиров в стенках артерий, тогда как его антипод – наоборот, откладывается в виде ненавистных сосудам бляшек.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Если у пациента повышен уровень вредного холестерина липопротеинов низкой плотности, требуется специальное лечение. Наряду с соблюдением гипохолестериновой диеты назначаются препараты из группы группы статинов, которые нормализуют липидный состав крови.

Ну, а про злоупотребление алкоголем и говорить нечего. Бытующая среди людей байка о том, что у алкоголиков чистые сосуды, всего лишь байка.

А вот сахарный диабет – реальность, которая всегда сопровождает атеросклероз.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

У пациентов с сахарным диабетом за счет углеводного обмена часто сопровождается повышением массы тела, и параллельно приводит к нарушению состава крови. Соответственно, процесс атеросклероза у диабетиков протекает быстрее.

Но обуздать сладкую болезнь можно дисциплиной. Соблюдение рекомендаций врача и режим питания. Как, впрочем, и гипертонии, еще одного спутника атеросклероза. И вот здесь самое время ударить по гиподинамии. Одним выстрелом сразу не двух, а трех зайцев убить.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Европейские рекомендации говорят о том, что 30 минут минимум – ежедневная нагрузка. Езда на велосипеде, плавание, прогулки. Почему такие виды нагрузки? Потому что они являются кардиотренировками. Они сопровождаются увеличением частоты сердечных сокращений, они сопровождаются улучшением обменных процессов в миокарде, они повышают тонус сосудов, и все это в целом благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, двигательная активность помогает легче переносить стресс. Ведь не секрет, что именно из-за него происходят многие сердечно-сосудистые катастрофы. И тогда никакой атеросклероз вам не страшен.

Кстати, о причинах. Вот, человек говорит: «Я всегда был абсолютно здоров. Почему у меня образовались эти бляшки, которые в дальнейшем привели к развитию заболевания?»

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Атеросклеротический процесс начинается с раннего детства. И дебют его происходит именно в этом возрасте. На первом десятке лет мы можем обнаружить определенные липидные пятна на уровне крупного сосуда аорты. Если исследовать артерии в более позднем возрасте, например, на третьем десятилетии жизни, то это будут единичные атеросклеротические бляшки в коронарных артериях. В медицине существует понятие ишемического каскада. И парадокс ишемической болезни заключается в том, что клинически она начинает проявляться в ситуации, когда просвет коронарной артерии сужен более, чем на 50%. И нередко изменения в сосудистой стенке на данном этапе является уже необратимыми. Они требуют либо инвазивного вмешательства, либо медикаментозного. И в этой ситуации медикаментозное вмешательство является пожизненным. И мы используем весь арсенал наших медикаментозных средств, и, к сожалению, мы не достигаем должного эффекта в отношении его жалоб, в отношении его ощущений, в отношении его способности продолжать свою обыденную профессиональную жизнь. Тогда нам, безусловно, приходится обращаться за помощью к интервенционным кардиологам. Но ни в коей мере не отменяет последующего медикаментозного лечения. Атеросклерозу подвергаются и шунты при аорто-коронарном шунтировании, атеросклероз развивается после выполнения стентирования на коронарных артериях. И заблуждение многих пациентов касается того, что большая часть из них ожидает, что хирургическое вмешательство или манипуляция на сосуде приведут к излечению. К сожалению, это невозможно.

Все-таки, когда человек узнал, что у него существует такой диагноз поставленный, существуют определенные проблемы, что-то должен же он изменить в своей жизни? Какие бы вы рекомендации дали пациенту, страдающему ИБС? Что он должен делать в режиме жизни, питания, в отношении к жизни?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Безусловно, мы очень часто говорим пациентам, что они должны объединяться с врачом против своей болезни, а не с болезнью против доктора. Китами атеросклероза является три фактора: это высокий уровень холестерина, артериальное давление высокое, курение. Пациент в состоянии повлиять без таблеток на 2 из этих факторов. Бросить курить – это не обсуждается, изменить характер питания в сторону диеты, содержащей пониженный уровень продуктов, богатых холестерином. Не следует в этой ситуации заблуждаться и впадать в крайности. Холестерин – это компонент, который входит в состав всех клеточных мембран. И даже если пациент с ишемической болезнью сердца будет голодать, холестерин будет синтезировать, потому что он необходим для синтеза клеточных мембран, для синтеза половых гормонов, достаточно большое количество холестерина содержится в нервных клетках, поэтому необходимо ограничить те продукты, которые содержат так называемый вредный холестерин.

Ударим по атеросклерозу, а значит, и по ишемии, правильным питанием.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Залог здоровья – это сбалансированное питание, это пища, богатая всеми питательными веществами, витаминами и минералами.

Но для начала - список продуктов, которые следует ограничить.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Жирные сорта мяса, яичный желток, жирная сметана, сливочное масло, жирные молочные продукты. Несомненно, это колбасы, сосиски, субпродукты, соль.

Они содержат много холестерина и животных жиров. Более низкий уровень холестерина – в оливковом масле, поэтому для приготовления пищи лучше использовать именно его.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Но все равно ограничивать нужно для того, чтобы не увеличивалась масса тела.

Продукты, которые обязательно должны быть на вашем столе: начните день с хлеба, желательно, грубого помола, или каши.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

В отношении углеводов имеется оговорка, что преобладать должны трудно усвояемые углеводы, они содержаться в крупах, в злаках.

Завтрак можно начать и с фруктов: они служат источником калия, который необходим для нашего сердца. Особенно полезны при атеросклерозе лимоны. Для нашего организма полезно дробное питание: 5-6 раз в день.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Питание небольшими порциями приводит к равномерному выделению пищеварительных соков, соответственно, к лучшему усвоению пищи.

На второй завтрак или полдник можно побаловать себя орехами. К сожалению, в них содержится слишком большое количество жиров, поэтому не переусердствуйте с орехами.

На обед приготовьте постное мясо, но обязательно с салатом из овощей.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Только 30% насыщенных жиров, все остальное – должны быть полиненасыщенные жирные кислоты.

А их много в рыбе, причем жирных сортов.

На полдник рекомендуется нежирное молоко, йогурт или сыр. А вот сладости и сахар лишь наносят вред больному сердцу.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска:

Надо исключать легкоусвояемый чистый сахар, шоколад, какие-то сладости мучные.