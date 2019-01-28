Победитель проекта «СуперДоктор»: «Дома у меня постоянно была заставка на компьютере жены, она следила за всеми отзывами»

В Беларуси подвели итоги конкурса «СуперДоктор-2018». Несколько месяцев наши соотечественники поддерживали своих любимых врачей, оставляли отзывы и писали тёплые слова тем, кто каждый день поднимает нас на ноги и делает здоровыми.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор проекта «СуперДоктор», врач, детский хирург РНПЦ детской хирургии – Вячеслав Игнатенко, PR-менеджер проекта «СуперДоктор» – Анна Новик и победитель проекта «СуперДоктор», акушер-гинеколог – Александр Лемешевский.