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Победитель проекта «СуперДоктор»: «Дома у меня постоянно была заставка на компьютере жены, она следила за всеми отзывами»

28 января 2019 09:15
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В Беларуси подвели итоги конкурса «СуперДоктор-2018». Несколько месяцев наши соотечественники поддерживали своих любимых врачей, оставляли отзывы и писали тёплые слова тем, кто каждый день поднимает нас на ноги и делает здоровыми.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор проекта «СуперДоктор», врач, детский хирург РНПЦ детской хирургии – Вячеслав Игнатенко, PR-менеджер проекта «СуперДоктор» – Анна Новик и победитель проекта «СуперДоктор», акушер-гинеколог – Александр Лемешевский.

Победитель проекта «СуперДоктор»: «Дома у меня постоянно была заставка на компьютере жены, она следила за всеми отзывами»-1

Почему зародилась идея проведения конкурса «СуперДоктор»? Что нужно было сделать? Сколько врачей участвовало? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Врачи Беларуси # Здоровье # Вячеслав Игнатенко # Анна Новик # Александр Лемешевский # Фотофакт

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