По последнему слову техники: в Минске открылся терапевтический корпус 4-й больницы

Новости Беларуси. Построили корпус за 4 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уникальное оборудование и палаты, как «гостиничные» номера» – с душевыми и гардеробными – теперь почти тысяча пациентов смогут получить высококвалифицированную помощь в комфортных условиях.