Планирование беременности. Что делать, чтобы выносить здорового малыша?

Беременность – такое важное и долгожданное событие в жизни каждой женщины, но подойти к ней стоит с особой ответственностью. Рождение ребенка – это прежде всего серьезное испытание для организма, поэтому очень важно планировать все заранее. Обследование зависит от многих факторов – это возраст, история наследственных заболеваний родителей и генетическая предрасположенность.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Посещение гинеколога – это первое, что необходимо сделать. При проведении осмотра, при сборе вашего анамнеза могут быть выявлены какие-либо проблемы. Тогда вам будет назначено дополнительно определение гормонального статуса, в частности половых гормонов, или выполнение УЗИ.

Не менее важно при планировании беременности посетить врача-эндокринолога. Щитовидная железа – это орган, который влияет даже на факт возможности беременности и благополучного вынашивания ребенка. Светлана Иванченко:

Уместно будет просто скрининговое выполнение УЗИ щитовидной железы, определение ее гормонов, тиреотропного гормона, уровня свободной фракции Т4. Определение антител к щитовидной железе. От удовлетворительной функции щитовидной железы зависит возможность как благополучно выносить плод, так и родить здорового ребенка. Помимо прочего, она также влияет и на обмен железа, в том числе на формирование анемии, что тоже немаловажно. Профилактически вам будет назначен прием препаратов йода в небольшой дозе – 150-200 микрограммов. Причем сделать это необходимо заблаговременно. Принимать этот препарат придется всю продолжительность беременности.

При наступлении беременности у женщины полностью перестраивается углеводный обмен. Его нарушение – одно из самых частых осложнений, сопровождающихся увеличением частоты нежелательных исходов для матери и новорожденного. В особенности это гестационный сахарный диабет, который приводит к серьезным факторам риска развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у матери в будущем.

Светлана Иванченко:

Здесь очень важно учитывать свои факторы риска. Это возраст старше 30 лет, наличие ожирения, избыточной массы тела, наличие сахарного диабета второго типа у близких родственников – мамы, папы, бабушки, дедушки. Это тоже важно учитывать. Истории предыдущих беременностей, в том числе несостоявшихся, каких-нибудь неблагоприятных исходов. Даже наличие крупного плода при прошлых беременностях. Крупный плод – это больше 4 килограммов. Все это мы тоже учитываем как фактор риска. Особенно важно вспомнить, может, у вас уже были выявлены какие-то нарушения углеводного обмена. Возможно, этот диагноз (гестационный сахарный диабет) уже когда-то выставлялся. Такие простые исследования помогут избежать серьезных проблем и значительно увеличат шанс благополучного исхода.