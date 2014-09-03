«Пища богов». Какие грибы приносят пользу, а каких следует опасаться?

Их называют пищей богов, гениев и бессмертных. Над логкикой их происхождения когда-то ломал голову сам Аристотель. За некоторые из них гурманы готовы выкладывать столько же, сколько банкиры выкладывают за небольшие слитки из чистой платины! И хоть в мире их около двух миллионов видов, для любителей тихой охоты встреча с каждым из них – настоящее везение. Нам, кажется, повезло!

Наряду с грибниками настоящей находкой грибы считает и тот, кто печётся о здоровой еде. По количеству белка эти лесные дары явные фавориты. Позади себя они легко оставили и мясо, и рыбу. Едва ли за ними под силу угнаться и овощам, но уже в витаминной гонке. Клетчатка, аминокислоты и половина таблицы Дмитрия Ивановича… На первый взгляд, сплошные плюсы, но что, если разглядывать возьмутся специалисты?



Из-под пристального взгляда Романа Станиславовича не ускользает ничего. В его лаборатории отвечают за ту часть таблицы Менделеева, от которой человеку пользы мало.



Роман Исайчук, заведующий радиационной лабораторией ГУ«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Грибы сами по себе являются аккумуляторами радиоактивных веществ. Радиоактивное вещество попадает внутрь организма и начинает облучать его изнутри. А это не есть хорошо.



В его опытных руках простое лукошко с грибами превращается в опытный образец. Одинаково, не дрогнувшей рукой, он решает судьбу как скромного шампиньона, так и величавого боровика. Точность, словно в аптеке. Остальное – дело техники. Спустя время Роман Станиславович готов вынести свой вердикт.



Дары природы, над которыми помимо самой природы поработал ещё и человек, чаще всего безобидны. Чего, увы, не скажешь о том, что попало на стол любителей грибов прямо из леса. Тот же зрелый шампиньон с трудом отличим от поганки. Зато сама она легко заставит принять бледный вид троих, а то и четверых взрослых.



Алла Гаращук, заведующая кишечным отделением УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:

Этот яд попадает в печень, и, если заболевание запущено, то 90% случаев заканчивается летальным исходом. Если вы съели маринованные грибы и через какое-то время почувствовали слабость, головокружение, чувство вздутия, появились признаки двоения или даже сетка в глазах – нужно немедленно обратиться к врачу. Чтобы предотвратить ботулизм, любые маринованные продукты нужно кипятить.



