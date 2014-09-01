Утренняя зарядка с Марией Богатырь и бронзовым призёром детского «Евровидения-2013» Ильей Волковым

Илья Волков - бронзовый призёр детского «Евровидения-2013». И слова, и музыку юный артист написал самостоятельно. Аранжировку сделал Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы».



Илья третьим местом остался доволен, но пообещал вернуться на евровизийную сцену с целью стать первым, как однажды сделал его кумир и пример для подражания - Дима Билан.

Имея такую положительную и позитивную энергетику, как у Ильи Волкова - все в его руках! Главное помнить, что нет ничего невозможного!