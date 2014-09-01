Прямой эфир

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и бронзовым призёром детского «Евровидения-2013» Ильей Волковым

01 сентября 2014 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Илья Волков - бронзовый призёр детского «Евровидения-2013». И слова, и музыку юный артист написал самостоятельно. Аранжировку сделал Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы». 

Илья третьим местом остался доволен, но пообещал вернуться на евровизийную сцену с целью стать первым, как однажды сделал его кумир и пример для подражания - Дима Билан.

Имея такую положительную и позитивную энергетику, как у Ильи Волкова - все в его руках! Главное помнить, что нет ничего невозможного!

# Здоровье # Фотофакт # Мария Богатырь # Утренняя зарядка # Илья Волков

Другие новости рубрики

Все новости
Гимнастика для беременных с фитнес-инструктором Татьяной Римшей и Марией Богатырь
28 августа 2014 09:09

Гимнастика для беременных с фитнес-инструктором Татьяной Римшей и Марией Богатырь

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и семьей композитора Геннадия Маркевича и певицы Ольги Плотниковой
25 августа 2014 10:11

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и семьей композитора Геннадия Маркевича и певицы Ольги Плотниковой

92-летняя мама Сильвестра Сталлоне занимается со штангой. Это надо видеть!
21 августа 2014 13:21

92-летняя мама Сильвестра Сталлоне занимается со штангой. Это надо видеть!