Новости Беларуси. Первое в стране специализированное отделение хирургии позвоночника 1 октября открыли в Гомеле. Технологии, внедрённые здесь, самые передовые. Персонал полностью готов к операциям, которых до сегодняшнего дня не делал никто в Беларуси. Александр Добриян, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит тему.

Об открытии такого отделения медики без стеснения говорят, как о сбывшейся мечте. Ежегодно только в Гомельской областной клинической больнице проходят лечение до тысячи трёхсот пациентов с повреждениями и заболеваниями позвоночника, каждому пятому требуется оперативное вмешательство. При травмах позвоночника важна каждая минута: от своевременности оказанной помощи зависит не только жизнь, но и судьба человека.

Геннадий Золоторёв, председатель Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники»:

Важно то, что оно будет у нас в регионе. И, второе, что оно даст толчок для развития системы ранней медицинской реабилитации для таких людей.

С фактами не поспоришь: 70 процентов дней временной нетрудоспособности в Беларуси приходится именно на болезни позвоночника. Современные технологии позволяют сократить реабилитацию с нескольких месяцев до считанных дней.

Сергей Кириленко, заведующий нейрохирургическим отделением №2 Гомельской областной клинической больницы:

Оказание помощи пациентам с травмами, заболеваниями позвоночника требует специального оборудования. В этом плане мы абсолютно конкурентоспособны с нашими соседями. Ни в областях Российской Федерации, ни в Черниговской области Украины данные технологии не используются.

Фактически, новое отделение имеет международное значение: от Смоленска и Брянска до Чернигова и Житомира оказать помощь такого уровня могут только в Гомеле.

Экспортный потенциал услуг медики хорошо осознают, ведь лечиться к нам не первый год едут из десятков стран мира. Главный медицинский бренд города над Сожем – научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Артём Хрестич ехал сюда из украинской столицы с последней надеждой. На жизнь.

Артём Хрестич, пациент (Украина):

У меня пошли осложнения. Наши медики развели руками, сказали, что помочь не могут. Мы приехали сюда, я сдал все необходимые анализы, мне сказали, что помогут.

Лучшая реклама докторов – их здоровые пациенты. В Гомельский РНПЦ только в прошлом году приехали на лечение более четырёх тысяч иностранцев из 26 стран мира, в том числе из США, Германии и Норвегии.

Александр Рожко, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Уровень восприятия Беларуси как страны, которая имеет очень высокий кадровый потенциал, который может оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. (Нас так воспринимают?) Безусловно, сегодня можно сказать, что нас именно так и воспринимают.

Высокие технологии и квалификация врачей в сочетании с относительно невысокой стоимостью платных услуг – вот краткая характеристика белорусской системы здравоохранения. И именно это делает её привлекательной для всё большего круга людей.