Нужно ли лечить насморк, и как избежать зависимости от... каплей в нос?

Стабильно, раз в неделю, студентка Вероника посещает аптеку. Каждое её утро начинается со спасительных капель в нос. Выходя из дома, она никогда не забывает дома флакончик с каплями. С периодичностью в 2 часа девушка принимает лекарство. У Вероники - зависимость. Но Вероника не одинока в своей проблеме.

На сегодняшний день привыкание к каплям - очень частое явление. Однажды простудившийся человек, в надежде избавиться от заложенности носа, приобретает в аптеке флакончик быстродействующих капель. Несколько капель - и жизнь опять приобретает прежние краски. Эффект свободного дыхания может длится до шести часов.

Врачи-оториноларингологи называют эту проблему «бомбой замедленного действия». Единственная загвоздка: не все могут остановиться, ведь эти капли нельзя использовать постоянно.

По истечению трёх-четырёх дней, больные начинают замечать, что деятельность препарата меняется и чтобы нормально дышать, приходится всё чаще закапывать нос. В следствие чего, жизнь без капель уже не представляется возможным.

Длительные приёмы таких препаратов вызывают атрофию слизистой носа. Человек теряет способность самостоятельно поддерживать свой тонус в норме. Начинает развиваться дистония сосудов, что и вызывает привыкание к каплям.

Однако развитие зависимости обусловлено и с вполне конкретными физиологическими причинами.

Очень важно знать, что все препараты сосудосуживающего действия дают негативное последствие. Они повышают давление, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В зависимости от капель, приводят к ухудшению кровообращения слизистой оболочки носа, а в дальнейшем начинает ухудшаться кровообращение головного мозга. Появляются головные боли, храп.

У детей снижается успеваемость. Появляется раздражительность, вялость и даже судорожные явления. Возможны ухудшения зрения.

От такой зависимости необходимо избавляться незамедлительно! Сделать это самостоятельно практически невозможно.

Во избежание зависимости, запомните простой совет: на четвёртый день использования капель, если в них ещё есть необходимость и нос не хочет дышать самостоятельно, - следует сменить препарат.

Главное правило - не болейте! Одевайтесь потеплее, берегите себя и будьте здоровы!