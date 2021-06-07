Панические атаки. Почему возникают и как с ними бороться?

Учащение сердцебиения, повышение давления, чувство нехватки воздуха, головокружение, изменение реальности и страх смерти. Так проявляется паническая атака, застать вас она может в любой момент. Почему возникают приступы тревоги и как от этого избавиться?

Инесса Григорьева, ведущий научный сотрудник РНПЦ психического здоровья, кандидат медицинских наук:

Причин несколько. Это определенный склад характера, когда человек очень тревожный, мнительный, с большими требованиями от жизни, с большой ответственностью, он стремится быстро все решать и очень сильно драматизирует любые события. Второе – это какие-то потери, сильный стресс, резко произошедший, когда человек теряет что-то важное и ценное в жизни.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Это ситуация из прошлого, где был очень сильный страх и человек его не пережил, то есть полностью не избавился. Сначала найти ту эмоцию, которая когда-то закрепилась, потом помочь человеку ее завершить, допрожить, и тогда уходит вот эта паника, потому что та ситуация будет завершена.

Хронический стресс также может стать последней каплей для нервной системы. Прием психоактивных веществ в больших дозировках, солнечный перегрев и даже чрезмерные физические нагрузки могут вызвать перенапряжение и выброс адреналина. В среднем паническая атака длится от одной минуты до получаса.

Инесса Григорьева:

В каждом конкретном случае мы рекомендуем обратиться к специалисту, если такое состояние возникло. Почему? Потому что оно свидетельствует о том, что человек находится в состоянии дезадаптации. Мы назначаем препараты, чаще всего противотревожного регистра и проводится психотерапия.

Тревога всегда проходит. Стоп-фраз, чтобы остановить паническую атаку, увы, нет. Держать под контролем свое состояние очень сложно. Но существуют так называемые техники заземления, которые помогут вернуться в реальность. Важно не отрицать свой страх и не игнорировать приступы паники. Наталья Евтихова:

Вы начинаете смотреть и называть предметы, которые есть: туя, человек, земля. В это время мозг начинает анализировать реальность и выключается из той нереальной ситуации.

Ваша скорая помощь – это еще и ваше дыхание. Следите за вдохами и выдохами, полностью сосредоточьтесь на этом. Так мозг сможет переключиться на другой процесс.

Инесса Григорьева:

Мы рекомендуем обратиться к психотерапевту каждый раз, потому что такой приступ воспринимается как катастрофа, появляется страх смерти, страх потери самоконтроля. Часто он записывается в реактивную зону, и тогда любой внешний момент, который был в этом приступе, может ему напоминать и запускать это расстройство, это состояние.