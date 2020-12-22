«Оздоравливает организм и улучшает иммунитет». Как правильно париться в бане без вреда для здоровья

Баня издавна считалась не только местом для водных процедур, но и уникальным средством от всех хворей. Микс температуры и влажности укрепляет иммунитет, выводит токсины и омолаживает кожу. Горячий пар разгоняет метаболизм и увеличивает потоотделение. За сеанс можно легко потерять пару-тройку лишних кило.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Банные процедуры полезны как для детей, мужчин, так и женщин. Они не только оздоравливают организм, но и улучшают иммунитет. Банные процедуры можно рекомендовать пациентам с хроническими заболеваниями.

От видов парных разбегаются глаза: русская баня, финская сауна, турецкий хамам. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант, исходя из личных предпочтений и особенностей организма. Так, в русской бане температура не высокая, а вот влажность достигает 100%. В финской – все наоборот: температура шкалит, а пара почти нет.

Сегодня баня включает в себя целый комплекс услуг. Здесь можно не просто помыться, но и провести время с друзьями за игрой в бильярд, порелаксировать в сауне или поплескаться в бассейне. Елена Федаравичус, ведущий специалист УП «Городские бани»:

Вы можете обучить детей плаванию, здесь есть также аквааэробика, занятия с тренером, тренажерный зал очень посещается.

Аквазона – прекрасный помощник в расслаблении после тяжелого рабочего дня. Вода – настоящая панацея от стресса и усталости. Кроме того, плавание и аквааэробика активизируют все группы мышц и дают хорошую физическую нагрузку. Жанна Горбатенкова, инструктор-методист по плаванию и аквааэробике:

Очень важно в плавании сделать вдох, наполнить легкие, сразу же мышцы, стенки легких активизируются, немножечко удерживаем свое дыхание и нежно через нос делаем выдох. Вот это и есть самый основной доктор.

После интенсивной тренировки можно отведать морса или травяного чая, чтобы восстановить силы. А если выбрались в баню спонтанно или позабыли необходимый для водных процедур аксессуар – не беда.

Елена Федаравичус:

Есть сопутствующие товары, которые продаются – это различные эвкалиптовые, березовые, дубовые веники, канадский дуб очень пользуется спросом сейчас. В сопутствующих товарах вы можете также все приобрести у нас в комплексе: начиная от сланцев и заканчивая шапочками.

В ряде парных установлены кирпичи из гималайской соли. Сеанс в такой обстановке поможет наполниться здоровьем и энергией. Лучше всего захватить с собой шляпку из войлока и париться сидя. Для первого раза пяти минут будет достаточно. Между заходами – обязательная 15-минутная передышка. Плотный перекус и алкоголь – под запретом. А вот с желанием охладиться в ледяной купели нужно быть аккуратнее: резкий перепад температур может выйти боком. Перед тем, как принимать банные процедуры, нужно точно знать, кому не стоит поддавать парку.

Александр Вербовиков:

Не рекомендуется посещать баню беременным женщинам, с гинекологическими заболеваниями, мужчинам и женщинам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при ишемии миокарда, также не рекомендуется посещать баню во время острых респираторных инфекций.