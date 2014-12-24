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Особенности работы врача-аритмолога

24 декабря 2014 13:24
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Врачи-аритмологи. Проблема, с которой работают специалисты — аритмия. Что это за специалисты? Почему они выделились в отдельную специальность? Чем они занимаются?  

Елена Григоренко, доцент кафедры внутренних болезней БГМУ, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:
Специальность  отсутствует в медицинской практике. На  сегодняшний день в медицинском университете не готовят врачей-аритмологов. У нас нет специализации «Аритмология» отдельно. Это раздел кардиологии, которому уделяется достаточно большое внимание, вплоть до того, что часть врачей-кардиологов занимаюется исключительно нарушением ритма и проводимости. К сожалению, это обусловлено тем, что ежегодно увеличивается количество аритмий, требующих специализированной медицинской помощи.

В кардиологии считается, что лечить аритмию это высшее искусство.   

Симптомы, свидетельствующие о нарушениях ритма работы сердца.

Павел Черноглаз, заведующий отделением эндоваскулярной хирургии:
Больной может ощущать слабость, определенную тяжесть, может чувствовать перебои в области сердца, паузы. Когда паузы между двумя сокращениями значимы (секунды, миллисекунды), пациент может успеть потерять сознание, может нарушиться координация.
Человек может чувствовать перебои в работе сердца и сердце часто сокращается.

Какие современные технологии используют врачи-аритмологи?  

Елена Григоренко:
На сегодняшний день, чтобы выявить нарушение ритма и проводимости необходимо выполнить, с одной стороны, целый протокол обследований, направленный на то, чтобы зафиксировать нарушение ритма. С другой стороны, врачебным искусством является возможность связать данные нарушения ритма с теми жалобами, которые предъявляет пациент. Далеко не всегда нам удается установить причинно-следственную связь.   

Павел Черноглаз:
Для начала — обычная кардиограмма. Очень часто уже на ней мы видим причину. Холтеровское мониторирование, когда кардиограмма записывается целые сутки, после чего с помощью специального компьютера специалистами в этой области анализируются результаты. Была ли аритмия, если была, то какая. Специалист с помощью этого оборудования может определить скрытые формы.

Елена Григоренко:
В Минске есть два стационара, где возможно выполнить чреспищеводное электрофизиологическое исследование и один стационар — Первая городская клиническая больница, где у нас есть возможность выполнения эндокардиального электрофизиологического исследования.

Павел Черноглаз:
Задача именно кардиолога-аритмолога определить форму, прогноз и вовремя направить на следующий этап лечения — на инвазивную аритмологию.    

Одна из малоинвазивных технологий для лечения аритмий — радиочастотная абляция.

Павел Черноглаз:
Эта процедура направлена на пресечение патологических путей проведения импульсов.

Для лечения различных нарушений  ритма и проводимости, а также для лечения хронической сердечной недостаточности, пациенту имплантируется сложное электронное устройство.

Павел Черноглаз:
Если мы говорим о брадиаритмии, то это спасительная процедура, то есть сердце сокращается реже чем надо, автоматический узел, который регулирует частоту сокращения сердца, не работает по какой-то причине, мы пациенту под кожу вшиваем компьютер. Это очень сложное интеллектуальное устройство, от него идут электроды к камерам сердца, которые считывают информацию с камер сердца  и регулируют частоту вне зависимости от активности пациента, положения, температуры его тела. Сейчас очень умная система.    

# Здоровье # Консультация врача # Заболевания сердечно-сосудистой системы # Павел Черноглаз # Елена Григоренко

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