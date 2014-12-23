В Боровлянах начался первый этап строительства нового здания детского хосписа, который планируют открыть в 2016 году

Новости Беларуси. В Боровлянах начался первый этап строительства нового здания детского хосписа. В его фундамент 23 декабря заложили капсулу времени с посланием потомкам. Детский хоспис – это уникальный комплекс для оказания паллиативной помощи маленьким пациентам. Новое здание строят по европейскому образцу.

Его условно можно разделить на три зоны. В первой будут находится 10 палат для детей и несколько квартир для родителей. Во второй зоне расположится центр детской паллиативной реабилитации, в третьей – административный, методический, образовательный центры, классы для обучения, конференц-зал. В новом хосписе также откроется небольшая часовня.

Анна Горчакова, директор общественной организации «Белорусский детский хоспис»:

Официально разделили стройку на 2 этапа. Первый этап стоит 1 800 000. У нас на это, в принципе, деньги есть. Следующий — миллион остался приблизительно, то есть еще собрать надо миллион.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Этот центр сдается как яркий пример государственного частного партнерства. Земля отведена, соответствующие преференции предоставлены президентом страны. Много средств перечислили просто наши люди, поэтому мы верим, что очень быстро этот центр будет построен и детки, конечно, получат ту помощь, которую они заслуживают, в которой нуждаются.

Планируется, что новый хоспис станет центром паллиативной помощи для всех стран СНГ.

Уже сейчас на обучение в Белорусский хоспис приезжают врачи из разных стран. Отметим, деньги для строительства такого комплекса собирали, что называется, всем миром. До сих пор открыт благотворительный счет, на который уже перечислено около двух миллионов долларов. Планируется, что детский хоспис откроется уже в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.