Гармония души и тела. В Минске прошел фестивль йоги и здоровья

Она, конечно, не панацея от всех болезней, но может помочь поправить здоровье и достичь внутреннюю гармонию. Йога сегодня на пике популярности. В Индии ее изучают даже в армии. Да что говорить! Теперь белорусы будут ежегодно присоединяться к восточной культуре в Международный день йоги.

Своими корнями йога уходит в далёкое прошлое. Ещё наши предки постигали таинство единства тела, ума и духа.

Регулярные занятия йогой способны уменьшить кровяное давление, предотвратить болезни сердца, улучшить наш сон.