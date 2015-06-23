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Гармония души и тела. В Минске прошел фестивль йоги и здоровья

23 июня 2015 12:16
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Она, конечно, не панацея от всех болезней, но может помочь поправить здоровье и достичь внутреннюю гармонию. Йога сегодня на пике популярности. В Индии ее изучают даже в армии. Да что говорить! Теперь белорусы будут ежегодно присоединяться к восточной культуре в Международный день йоги.

Своими корнями йога уходит в далёкое прошлое. Ещё наши предки постигали таинство единства тела, ума и духа.

Регулярные занятия йогой способны уменьшить кровяное давление, предотвратить болезни сердца, улучшить наш сон.

# Здоровье # Фотофакт # Йога # Виктория Ходосок

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