Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

Новости Беларуси. Одна печень – две жизни. Белорусские трансплантологии спасли двухлетнюю девочку, страдающую тяжелой печеночной недостаточностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре 2019 года провели практически 12-часовую операцию, используя сплит-технологию, которая требует высочайшего профессионализма хирургов, трансплантологов, анестезиологов, но в результате позволяет спасти жизни сразу двух пациентов. Именно так произошло в этот раз. С медиками и маленькой пациенткой пообщалась корреспондент Алена Сырова.

Как твои дела? Двухлетняя Вика смущается теле- и фотокамер. Пока убежать от них не может – все же после операции прошло не так много времени, набирается сил. Малышка и ее родители за месяц до Нового года получили общий подарок. В роли волшебников оказался не Дед Мороз, а люди в белых халатах.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени Врожденная проблема с печенью влекла за собой отравление всего организма токсинами и в конечном счете поставила под угрозу едва начавшуюся жизнь. В таком случае единственный шанс на спасение – трансплантация. Из родного Запорожья на лечение в Киев малышку повезла мама. Она-то и должна была стать донором, но не получилось. Тогда стали искать возможность за рубежом: в Бельгии или в Беларуси.

Надежда Галь:

Нам врач наш написал в рекомендациях «Беларусь». Они сначала с Беларусью созванивались, и здесь врачи взялись сразу. Им очень большое спасибо. Врачи здесь внимательные, ничего плохого ты не услышишь от них. Мы хотим дальше здесь наблюдаться. Может, даже и переедем сюда.

Алена Сырова, корреспондент:

В Республиканском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии за все время провели более чем шесть сотен сложнейших пересадок печени. Сегодня в листе ожидания 130 пациентов, шесть из них дети.